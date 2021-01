Kuidas andestada neile, kes on sulle päriselt haiget teinud?

Andestades saab vabaks

«Inimene, kes teid reetis ja maha jättis; inimene, kes teilt varastas ja kadus; inimene, kes teile noa selga lõi ja käitus nii, nagu poleks midagi juhtunud – andestage neile,» kirjutab Sunim. «Mitte nende, vaid iseenda pärast – tõeliselt ja täielikult enese pärast. Mitte seepärast, et nad vääriksid teie andestust; mitte seetõttu, et nad on kõigest inimesed. Andestage neile.»

Sunim kinnitab, et nii saate vabaks. Saate olla õnnelik. Saate eluga edasi minna.

See pole tema sõnul lihtne ja võib tunduda ülekohtune. Teid võib läbida äkiline vihahoog. Te valate ilmselt vahel kibedaid pisaraid. Aga lubage neil tunnetel tekkida ja laske neil olla. Kohelge neid kenasti, halastava südamega.

Austades oma pisaraid, soovitab ta leebelt eneselt küsida: «Kas ma tahan kanda seda kibestumist oma hinges? Kas ma tahangi jääda ohvriks?»

«Kui te olete valmis, võtke julgus kokku ja tehke otsus. Ehkki süda ei kuuletu mõistusele, otsustage andeks anda ja vabastage ennast emotsionaalsest orjusest,» juhendab ta.

Harjutus, kuidas emotsioone hallata

«Siis külastage uuesti oma viha ja kibeduse tundeid. Kuidas need teie kehas endast teada annavad? Kas need avalduvad pingul lihaste, kiirenenud südamelöökide ja punetava nahana? Kas need ilmnevad hingeldamisena, raskusena rinnus?» soovitab Sunim mõelda.

Laske tunnete laineil tõusta ja vajuda. Pange tähele, kuidas tunded teie keha läbivad.

Kui lained veidi rahunevad, vaadake tähelepanelikult, mis nende all on. Kas viha ja kibeduse all on mingeid varjatud emotsioone?

Kas te näete hirmu, häbi või leina? On seal üksildust ja ebakindlust? Selle asemel et neisse uppuda, jälgige neid.

Kui teie süda muutub õrnemaks ja avatumaks, pöörake tähelepanu inimesele, kes teile valu tegi. Kas te näete selle inimese maski taha ja tunnete, mis võiks sellise vägivalla ja ebaõigluse taga olla?

Kas te tunnetate tema hirmu, ebakindlust ja väärtusetuse tunnet? Kas te tunnete seal pinna all üksildust või häbi? Eemaldumise asemel jälgige teda osavõtlikult.

«Meie sees on järsk hirmumägi ja sügav murejõgi. Aga peale selle on olemas osavõtlik pilk, mis meie sisemist maastikku näeb. Leidke oma sisemine vaatleja, vabaduse ja tervenemise allikas,» kirjutab Sunim.

Olles suhtes silmitsi probleemidega, kinnitab ta, et seda ei saa lahendada küsides: «Miks ta mind ei mõista?» või «Miks ta ei tee, nagu ma ütlen?» Sest selline lähenemine algab nõudmisega.