Synne Valtri kirjutas raamatu: ma ei ole tühi koht, kes kunagi sündis ja kunagi sureb... Ei!

«Te olete mind nimetanud eeskujuks, ikooniks ja veel mitmete ülistavate nimedega. Ma ei ole ikoon, olen lihtne NAINE, kes soovib oma elu seada õigele rajale, et elada tulihingeliselt ja õnnelikult,» tutvustab Synne, mida võib raamatust oodata. «Jah, olen seda tüüpi küll, et olen nende eesmärkide nimel valmis liigutama mägesid – unustamata sealjuures inimesi, kes mind minu teel edasi aitavad. Üks on aga kindel: ma soovin jätta siia ilma endast jälje. Jälje eelkõige oma lapse ellu, et olla hea ja unustamatu teejuht ja olla parim ema, kes ma olla oskan. Ma ei ole tühi koht, kes kunagi sündis ja kunagi sureb... Ei. Ma olen oluline ja seda oled ka sina,» paneb ta lugejale südamele.

Valminud raamat oli Synne Valtri jaoks üks olulistest elueesmärkidest, mis nüüd on teoks saanud.

«Raamatu kirjutamine oli mulle esmakordne kogemus, kuid see oli ootamatult meeleolukas rännak nii iseenda lapsepõlves kui ka aktiivsetes lava-aastates,» tunnistab ta. «Avastasin, et olen üks väga õnnelik inimene. Toetavad ja hoolivad, kuid ka «koolitavad» inimesed on mu kõrval käinud terve minu elu. Aitäh teile kõikidele selle eest!»

Ilmuva raamatuga kasutab Synne ka võimalust oma toetajaid ja fänne tänada. «Aitäh, et kuulate minu muusikat. Aitäh, et elate kaasa nii minu õnnestumistele kui ka tagasilöökidele, ja suur, suur aitäh, et oled otsustanud lugeda ka minu raamatut. Hindan seda kõike väga!»