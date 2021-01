Lugu sellest, kuidas sündis maailma kuulsaim parfüüm

Coco Chanel pole mulle varem eriti huvi pakkunud. Muidugi teadsin, et tal on moemaja ja kuulus parfüüm, aga tema huvitavast elukäigust mitte midagi. Esimene asi, mida romaan mulle õpetas, oli see, et tema nimi oli Garielle. Coco häbenes oma päritolu ja isegi see ei ole selge, kust tuli tema hüüdnimi. Romaan ütleb, et see tuli tema kabareeaegadest. Naise lapsepõlv ja tõus moemaja juhatajaks olid kahtlemata ebatavalised ja raamatumaterjal, aga mitte selle raamatu teemaks. Lehekülgedele on küll puistatud detaile ja fakte, mis natuke aimu annavad, kust Coco tulnud on. Umbes poole peal googeldasin juurde ka, et saada selgemat pilti, kui palju on fiktsioon ja kui palju tegelikkus.