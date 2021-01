Alexander Tsikhilov: plokiahela tehnoloogia on praegusel ajal veel oma kiviajas

Rääkides riigi ja finantsjärelevalve rollist, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et bürokraatlike asutuste loomupärane konservatiivsus hakkab plokiahela tehnoloogia arengut pigem takistama kui soodustama. Tsikhilovi sõnul jääb üle üksnes loota, et leidub valitsusi, kes lähevad krüptokeskkonna reguleerimisel strateegiliselt mõistlike riskide võtmise peale. See omakorda toetaks edasisi edusamme nii finantssektori kui ka laiemalt teenuste taristu edasises arengus. See annaks vaieldamatu eelise riikide ees, mis klassikaliste rahandusmudelite suhtes järgivad kaitsvaid põhimõtteid, tagades neile näilise stabiilsuse, kuid samas ka vältimatu seisaku tehnoloogilises arengus. Mitte mingil juhul poleks mõistlik eirata strateegilisi suundumusi maailma infotehnoloogiavaldkonnas, sest see toob vältimatult kaasa tehnoloogilise mahajäämuse ja taristu allakäigu.

Statistika räägib iseenda eest

Ainuüksi 2018. aastal kasvas plokiahela arendajate arv maailmas 33 korda, äriettevõtete nõudlus plokiahelalahenduste spetsialistide järele kasvas samal aastal 517 protsenti. Ärialane sotsiaalvõrgustik LinkedIn avaldas oma uurimuste andmed, mille kohaselt peetakse plokiahela arendajaid Ameerika Ühendriikide tööturul nõutuimateks spetsialistideks. Paljud ülikoolid üle kogu maailma avavad õppetoole plokiahela valdkonna spetsialistide ettevalmistamiseks, kuid kahjuks ei kulge see protsess nii kiiresti, kui infotehnoloogiaga seotud ettevõtlusmaailm sooviks. Kõik see räägib Tsikhilovi sõnul tohutust huvist plokiahela tehnoloogia vastu üldisemalt, ent ka sellest, et üha enam seostatakse sellega sotsiaalse ja ärikeskkonna edasist arengut.

«Tehnoloogia olemasolu esimesel kümnel aastal koges oma nahal ühiskonna tunnete kogu spektrit: ükskõiksusest või vaoshoitud optimismist agressiooni ja ehedalt piibelliku fanatismini. Seda needsid valitsused ja riiklikud järelevalveasutused, ülistasid aga libertaanlike ja anarhistlike ideede kandjad. Ühed analüütikud riputasid krüptoprojektidele mullide ja püramiidide silte, kuid leidus ka neid, kes rääkisid uuest maailmapildist, maailmast, mis pole enam kunagi endine. Ühed autoriteetsed visionäärid ennustasid, et bitcoin maksab juba lähiaastail miljoneid, teised aga, vastupidi, ennustasid sellele kuulsusetut lõppu. Keegi luges koguni kokku, et Bitcoini projekti on praeguseks «maha maetud» juba vähemalt 334 korda ning kindlasti pole see veel piir,» kirjutab Tsikhilov.