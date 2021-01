Lihtsaid nõuandeid, kuidas ettevõttes eetikat muuta

Eetika on ettevõtluse ABC

Kasak ütleb, et tema jaoks on eetika väga tugevalt seotud kasvatus- ja käitumisnormidega. Teatud asju saab õppida ja elu jooksul omandada, aga suur osa eetikast on pärit lapsepõlvekodust.

Näiteks tõdeb ta, et mõne jaoks on tere ütlemine nii loomulik, et ta ütleb seda lausa võõrastele tänaval. Teise jaoks on isegi meeskonnaliikme tervitamine suur väljakutse, sest talle pole see mugav ja tema eetikanorm seda ei sisalda. Inimesed on erinevad ja seetõttu on ka nende eetikanormistik individuaalne.

«Kirjutamata reeglid, mis eetika loovad, eksisteerivad mitmel tasandil. On nii ühiskondlikud kui ka firmasisesed reeglid, väiksemas grupis tulevad mängu meeskonnaülesed eetikanormid, mis lähtuvad iga indiviidi viisakusest. Seega muudab selle niigi laia ja keerulise teema veelgi mahukamaks mitmetahuline lähenemine ja rohked tõlgendamisvõimalused. Kindlasti on eetika austus teise inimese vastu,» selgitab Kasak.

Eetika on tema sõnul põimunud igasse ettevõtluse valdkonda – sise- ja väliskommunikatsiooni, finantsidesse, suhetesse koostööpartnerite, tarnijate ja klientidega, lisaks juriidikasse, värbamisse ja ettevõtte mainesse. Seega tuleb oma põhimõtteid hoolikalt kaaluda ja neile piisavalt aega pühendada.

Eetika määrab ettevõtte maine

Eetika on Kasaku sõnul kõige alus. «Iga ettevõte algab inimesest, seega ka inimese enda eetikanormist. Kui inimene vassib ja varjab, sahkerdab ega pea kokkulepetest kinni, kandub see üle ettevõtte mainesse. Eetikanormid loovad maine,» selgitab ta.

Kasaku sõnul on kolme tüüpi ettevõtteid: mõni firma on tuntud sahkerdamiste, vassimiste, varjamiste ja isegi valetamiste poolest. Kõigest üks suurem skandaal, mis jõuab ka riiklikku meediasse, võib rikkuda maine väga pikaks ajaks. Märk jääb külge.

Teine ettevõtte võib olla laiemalt tuntud oma läbipaistva suhtlemise, aususe ja kõrgete eetikanormide poolest. Suhtlemine on avatud ja soe, lugupidav nii töötajate kui ka koostööpartnerite vastu.

Kolmas liik firmasid jääb sinna vahepeale. Avalikkuses ollakse ühe näoga, ettevõttesiseselt on pilt tegelikult teine. Sedasi kaua läbi ei löö ning negatiivne sisekliima sunnib inimesi pidevale töökohavahetusele.

Juhi eetikanorm on firma aluseks

«Ettevõtte maine määrab ära selle, kui raske või kerge on uusi töötajaid leida, kui madal või kõrge on tööjõu liikumise indeks ning millise kvalifikatsiooniga inimesi, koostööpartnereid ja edasimüüjaid ligi tõmmatakse,» toob Kasak välja.

Ta lisab, et näeb oma töös, et ettevõtte juhtide isiklikud eetikanormid on aluseks kogu meeskonna eetikale. See omakorda loob sisekliima, mis hakkab mõjutama kõike: tootlikkust, meeskonnatunnet, mainet, personalipoliitikat, palgataset, viisakust, teeninduskvaliteeti, kliendisuhtlust, koostööd tarnijate ja partneritega.

Maine on terviksüsteem

Maailmas kehtib külgetõmbeseadus ehk me tõmbame ligi endale sarnaseid inimesi. Kui ettevõtte moraalinormid on madalad, peegeldub see Kasaku sõnul ka töökuulutusele reageerijate profiilides ja kolleegide suhtumises.

«Seega peab ütlus «Kui tahad muuta maailma, muuda iseennast» igati paika, eriti kui oled ettevõtte juht või juhtival kohal. Iga inimene saab anda oma panuse kas või teema algatamise ja eeskujuks olemisega. Oma ettevõttes olen koostanud põhjaliku eetikakoodeksi, millega on tutvunud kõik mu töötajad ja lähimad koostööpartnerid ning selle ka allkirjastanud. Nii on kõigile ühiselt arusaadav, mida meie ettevõttes väärtustatakse, kuidas suhelda ja teineteisega käituda,» selgitab ta.

Nõuanded, kuidas tõsta ettevõttes eetikat: