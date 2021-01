Aimar Ventsel, «Punks and Skins United: Identity, Class and Economy of East German Subculture».

Saksamaal on üks maailma aktiivseimaid punk-skeenesid. Punkkultuuri ajalugu on selles riigis aastakümnete vanune ning seal on välja kujunenud pungi stiil ja vorm on omaette nähtus. Antud raamat on Aimar Ventseli enam kui viieaastase uurimistöö tulemus. Selles uurimuses on rõhk Ida-Saksa punk- ja skinheadkultuuril. Ebatraditsiooniliselt subkultuuriuuringutele asetab raamat pungi laiemasse konteksti. Loe raamatust lähemalt ERMi kodulehel. Diskussiooni Aimar Ventseliga juhib Karin Leivategija.