Andrei Ivanov värskes raamatus: mitte kedagi ei loksuta see, millest mõtleb perifeeriainimene

Ainult et minu tõelises elus on asjad paraku pisut teistmoodi... kah teater: laadimisel me tantsime rümpadega: üks-kaks, üks-kaks-kolm, siin on rütmi tarvis, rümbad on ju rasked; pakendajad töötavad kahesajal käel ühel meelel – tummfilm, Dziga Vertov! Ainult et see on täiesti vääritu tegevus, tülgastav, kuid raha on tarvis. Lõpetan romaani ära, ja basta! Ei ole minu soperdisi kellelegi tarvis. Kõik elavad trendis, nende meeli köidavad ainult uudistooted ja see, mis ilmub neetud ihu sigimikus, loevad seda, mida arutavad oma ringis, aga kuna mina olen alati püüdnud jääda oma pisikesse kindlusse ega ole soovinud ringidesse sulanduda, sai minust paratamatult autsaider, pealegi on see meie elu siin nii tähtsusetu, nii vahepealne. Me triivime perifeeriapangal. Mitte kedagi ei loksuta see, millest mõtleb perifeeriainimene, mis teda vaevab – tema hirmud, valud, unetud ööd on igal pool ühesugused, aga ei, nad hakkavad lugema selle unetutest öödest, kes elab kuskil pilvelõhkujate keskel. Untermensch’i ennast huvitab siinne elu kõige vähem, ikka tahaks põgeneda sinna, kus tänavatel on rohkem autosid, kus on stress, kus on draiv, kus on müra, kus on hiigelratta kolin ja veskitiibade vihin. Sinna, kus on palk, risk, inimesed, teatrid – tõelised teatrid, suured, tuubil täis vagunid, staadionisuurune tornikell ja bussisuurune kellaosuti; sinna, kus otsustatakse väikerahvaste saatused, ta pageb sinna, põgenedes iseenda eest, justkui rahvasumma kadumise korral, miljonite endataoliste hallide kaabude ja sinelitega kokku kasvamise korral ei hakata tema saatust otsustama, ta jääb ettemääratuse haardest välja; aga siin, meie akvaariumis on ta nagu kalake kõigi silme all. Ma tõmban teda tagasi: kuhu sa, hull, kibeled?