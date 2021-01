JÄÄMEES ⟩ Külma käes kannatamise meister õpetab oma meetodit, kuidas keha piire proovile panna

Wim Hof teenis hüüdnime «Jäämees» sellega, et purustas hulga külma käes viibimise maailmarekordeid. Tema saavutuste hulgas on muuhulgas Kilimanjarole ronimine lühikestes pükstes, ülalpool põhjapolaarjoont poolmaratoni jooksmine paljajalu ja rohkem kui 112 minutit jääkuubikuid täis kastis seismine.

Hof võttis omaks looduse majesteetliku jõu ja otsustas oma avastust ülejäänud maailmaga jagada. Ta on veendunud, et igaüks suudab seda potentsiaali kasutada, ilma et peaks aastakümneid õppima, reisima ja julgustükke tegema nagu tema.