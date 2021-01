Dave Benton kitsikuses elatud lapsepõlvest: paljustki tavapärasest oli puudus

Dave Benton selgitab, et tema ema vanemad olid erinevat päritolu: vanaema oli Aruba arawaki indiaanlaste järeltulija ja vanaisa põlvnes eurooplastest. Perekonna kaugemad juured ulatuvad isegi Varssavisse. «Nii et saarel oli igasugu päritolu rahvast. Ema esiisade poolt nägin oma silmaga vaid vanaisa. Vanaema suri enne minu sündi,» kirjutab ta.

«Meie vanemad õpetasid meid hoolima üksteisest ja sellest vähesest, mis meil oli. Hoidsime väga kokku. Õed mängisid nukkudega, palmitsesid üksteise juukseid ja tegid kõike muud, mida tüdrukud ikka teevad. Muidugi ka õppisid üheskoos. Meie, poisid, olime huvidelt sarnased – jooksime ringi, mängisime palli, lõhkusime asju ja tegime muid poiste tempe. Perekonnana seisime kaljukindlalt üksteise eest läbi kõigi nende aastate,» meenutab ta. Pere elas Arubal Dakota-nimelises külas, seega väga väikeses kogukonnas, kus kõik tundsid kõiki. Majad külas kuulusid riigile ja neid renditi elanikele. Need majad Bentonile ei meeldinud, sest olid kitsukesed ja seal oli vaevu ruumi liikuda, mis tähendas, et toas mängida ei saanud.

Ta rõhutab, et ühtehoidmine oli elu võti. Bentoni peres oli au sees mõttetera: «Pere, kes palvetab koos – püsib koos». Teisisõnu – koos olles suudetakse kõike ja on eluks vajalik ning väärtuslik olemas.

«Mu ema – puhaku ta rahus – oli võitleja, ellujääja, tõeline daam ja armastav abikaasa. Nägin temas kõiki neid külgi. Ta läks läbi elu püstipäi nii heas kui halvas. Ta toetas meid kõiges, innustas igati, et elus kellekski saaksime, et lõpetaksime kooli kõigi raskuste kiuste ning rajaksime haridusele toetudes oma elule alusmüüri – see oli tema moto. Mu isal poleks saanud olla paremat naist. Ma ei mäleta kordagi, mil mu isa oleks koju tulnud ja ema poleks olnud teda toetamas. Õppisin temalt oskust enda eest võidelda ja mitte alla anda ning see on kinnistunud mu loomusesse maast madalast. Olen talle selle eest väga tänulik. Ta lahkus siit ilmast kõrges vanuses – 93-aastasena,» meenutab Benton raamatus oma ema.