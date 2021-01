Värbamisekspert Ketlin Kasak: iga töötaja on oma ettevõtte saadik

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Kirjutaja OÜ

«Kogu meeskond on nii tugev, kui on nende nõrgim lüli. Seega on iga kolleeg oluline, et tervik oleks kvaliteetne ja hea,» kirjutab oma raamatus «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» Human Resources Solutionsi juht ja värbamisekspert Ketlin Kasak.

Siit leiad neli peamist nüanssi, millest mõned lühema, teised pikema tegevusplaaniga. Ettevõte peab Kasaku sõnul tegelema pidevalt sellega, et olla nii praeguste kui ka potentsiaalsete töötajate silmis kvaliteetne, ihaldusväärne ja hea.

1. Maine vajab pidevat tähelepanu

Head inimesed tulevad siis, kui ettevõtte maine on hea. Maine kujuneb aga aastate jooksul, mistõttu tuleb teadlikult head mainet nii luua kui ka seda iga päev hoida. Iga töötaja on oma ettevõtte saadik, sest viis, mismoodi ta oma tööandjast tutvusringkonnas räägib, on maine kujundamisel äärmiselt oluline.

Mainekujunduse alla käivad nii sise- kui ka väliskommunikatsiooni tegevused, meediasuhtlus ja sisuturundus, turundus laiemalt ning ka avalikud suhted. Heale mainele aitavad kaasa ka sotsiaalsetes ja ühiskondlikult olulistes projektides kaasalöömine või avalik sõnavõtt.

2. Hoia oma töötajaid

Eelmises peatükis mainisin, et töötajad on kõige suuremad saadikud. Seega – mida suurem on firma, seda rohkem on töötajaid, kes jagavad infot ettevõtte kohta oma sõprus- ja tutvusringkonnale.

Oma töötajaid tuleb hoida – seda aitavad teha õiglane palk, ahvatlevad boonussüsteemid, hüved ja tunnustus, ühisüritused ja meeskonnatreeningud, arenguvõimalused ja täiendõpe. Mida rahulolevam on töötaja, seda õnnelikumalt teeb ta oma tööd ning positiivsemalt räägib ettevõttest ka teistele.

3. Juht olgu tasemel

Ettevõte on väga oma juhi nägu. Seda on eriti hästi näha suurtes firmades, kus osakonnad võivad teineteisest oluliselt erineda nii sisekeskkonna, kokkuhoiu kui ka tulemuslikkuse poolest. Iga osakond on oma juhi nägu ning kui tahta paremaid inimesi, tuleb ka juhi kvaliteeti tõsta.

Olen kõrvalt näinud mitut juhti, kes on imestanud, et kui ta noorem oli, kandideerisid meeskonda tööle ühe profiiliga inimesed, aga nüüd, aastaid hiljem, hoopis teised. Põhjus peitub juhis endas – mida rohkem areneb juht, seda enam edeneb ka kogu firma, mis peegeldub kohe kandidaatide kvaliteedis.

4. Värbamine olgu professionaalne

Loomulikult võib uut töötajat ka ise otsida, aga kui teha seda läbimõeldult, süstemaatiliselt ja 10-aastasele kogemusele tuginedes, on tulemused kiiremad, protsess professionaalsem ning inimeste kvaliteet kõrgem.