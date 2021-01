Juhtimisekspert annab nõu: kuidas jääda keerulises olukorras keskendunuks?

1. Eemaldage tähelepanu häirivad faktorid

Praeguse aja kultuurilises keskkonnas pole Maxwelli sõnul lihtne tähelepanu segajatest vabaneda, kuid see on erakordselt tähtis. Kuidas seda teha? «Kõigepealt tuleb oma prioriteetide järgimisel säilitada distsipliin. Ärge tehke kõigepealt lihtsaid asju või raskeid asju või kiireloomulisi asju. Tehke esimesena olulisi asju, tegevusi, mis toovad teile enim kasu,» selgitab Maxwell, et nii hoiate asjaolud, mis tähelepanu kõrvale juhivad, minimaalsetena.

Teiseks eraldage end kõigest häirivast. «Olen avastanud, et vajan segamatuks mõtlemiseks kindlat hulka aega. Suudan end vajadusel teha kättesaamatuks ja irduda oma mõtlemispaika nii, et saan töötada katkestusteta. Kolme ettevõtte asutajana olen siiski alati teadlik pingest, mida ühelt poolt tekitab vajadus olla juhina kättesaadav ja teisalt isiklik vajadus mõtlemiseks kõigest eemalduda,» räägib ta oma kogemusest. «Pinge maandamiseks on parim mõista mõlema tegevuse väärtust. Aeglaselt läbi rahvahulga jalutamine võimaldab mul luua sideme inimestega ja mõista nende vajadusi. Inimestest eraldumine võimaldab mul mõelda sellest, kuidas lisada nendele vajadustele väärtust.»

Maxwell soovitab väärtustada mõlemat olekut ja neile tähelepanu suunata. Kui olete loomu poolest endassetõmbunud, veetke kindlasti rohkem aega inimeste seas. Kui olete pidevalt liikvel ning leiate harva aega mõtlemiseks, eemalduge regulaarselt inimestest, et saaksite vallandada suunatud mõtlemise potentsiaali. Ja kus te ka ei viibiks, olge seal kohal!

2. Võtke aega suunatud mõtlemise jaoks

Kui teil on olemas paik, kus mõelda, vajate ka aega, et mõelda. Meie kiire elutempoga ühiskonna tõttu kipuvad inimesed korraga mitut ülesannet täitma. Alati pole see kõige parem viis,» tõdeb Maxwell. Pidevalt ühel tegevuselt teisele ümber lülitudes võite kaotada kuni 40 protsenti tõhususest. Uurijad teavad, et kui püüate samaaegselt mitu asja ära teha, saate rohkem tehtud siis, kui keskendute korraga ühele tegevusele, mitte ei hüppa pidevalt ühelt ülesandelt teisele.

«Aastaid tagasi adusin, et minu jaoks on parim aeg mõtlemiseks hommik. Võimalusel varun mõtlemiseks ja kirjutamiseks hommikuse aja. Üks viis suunatud mõtlemiseks aega leida on järgida reeglit, mida rakendab üks firma. Ärge lubage endal e-kirju vaadata enne kella kümmet. Selle asemel suunake energia kõige tähtsamalt toimingule. Pange kasutud ja aega raiskavad asjad ootele, luues endale sedasi aja mõtlemiseks,» soovitab ta.

3. Hoidke keskendumisobjektid silme ees