ARVUSTUS ⟩ «Kui Emma kadus» avab jälgi perereaalsuse, mida ei oska kahjuks senini paljud meie ümber märgata

Miski klõpsas minu sees omale kohale. Ma sain järsku aru, miks ma olin mitu korda järjest astunud vägivaldse suhte pange – kuidas ma küll juba esimesest korrast piisavalt ei õppinud, et teisel korral viga vältida? Aga vot just sellepärast, et mu sõbrad polnud ammugi sellest teadlikud; üks mnu terapeutidestki oli nartsu lõksu langenud ja meedias ei kirjutanud keegi nartsissismist - keegi ei hoiatanud mind, et selline salakaval isiksusehäire üldse eksisteeribki! Et nartsud on kavalad, nad on osavad manipuleerijad, nad tõstavad sind pjedestaalile ja oskavad etendada just täpselt seda ideaalset inimest, kes lõpuks tuleb ja sind pilvedesse tõstab... Kuniks tuul pöördub, sa enam tema idealiseeritud kujutlusele ei vasta või talle enam seda toitu ei anna, mida tema katkine ego vajab – ja siis, hoia alt! Vallandub selline torm, mis ei jäta lippi lapi peale.