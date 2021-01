TikToki postitatud video, kus kasutaja nimega Kaitlyn Kolesaire loeb videvikusarja esimest raamatut, on vaadatud juba üle miljoni korra. Küsid miks? Nimelt juhib @kkolesaire humoorikal moel tähelepanu asjaolule, et kirjanikul on väga piiratud sõnavara.

Igas klipis tõstab ta esile sõna «chuckled» (eesti keeles «naeris» või «itsitas»), sest tuleb välja, et seda on kasutatud lausa kohutavalt palju. Näideteks tuuakse, et Edward naerab (chuckling) nii tumedalt, salapäraselt kui ka humooritult. Kogu aeg on kasutatud sama sõna, selle asemel, et tuua sisse mõni sünonüüm.