Alexander Tsikhilov selgitab, miks on aktsiate börsile viimine nii keeruline ja kulukas ettevõtmine

Alexander Tsikhilov, «Plokiahel. Põhimõtted ja alused». FOTO: Apollo

Tsikhilov kirjutab, kuidas algelisest börsist kasvas välja tehnoloogiliselt keerukam krüptorahabörs.

Esialgu olid kaubabörsid, hiljem kaubeldi väärtpaberitega

Tsikhilovi sõnul puutus esimest korda ajaloos inimkond börsi mõistega kokku 1406. aastal, mil nüüd Belgiale, toona aga Burgundia hertsogkonda kuulunud Brügge linnas organiseeriti esimene vekslitega kauplemise koht. Asutasid selle Van der Beurze finantsistide perekonna liikmed. Ladina keeles tähendab perekonnanimi rahakotti. Sellest sai omakorda nimi sarnastele kauplemiskohtadele, mida edaspidi hakati nimetama börsideks. Esialgu olid börsid enamasti kaubabörsid, hiljem hakati neil kauplema ka mitmesuguste väärtpaberitega. 1730. aastal tekkis esimene börs Jaapanis – riisiga kauplemiseks, USAs aga loodi esimene organiseeritud turuplats alles 1792. aastal New Yorgis.

«20. sajandi alguseks olid börsid levinud kõikjale – need tegutsesid enam-vähem kõigis maailma arenenud riikides. Ilmumisest saadik kuni peaaegu möödunud sajandi lõpuni toimus kauplemine börsidel börsimaaklerite vahendusel, kes sõlmisid tehinguid vastaspooltega suusõnal,» kirjutab Tsikhilov. «Just maaklerite hüüded, mis sisaldasid kaubeldava instrumendi nime, selle hinda ja tehingu suunda (ost või müük), olidki nn börsiorderid, korraldused sõlmida tehinguid neid volitanud kliendi nimel. Kauplemise algust ja lõppu tähistati spetsiaalse börsikella löökidega, mida nii mõnigi börs kasutab vana traditsiooni hoides siiamaani.»

Tänapäeval kaubeldakse börsil arvutisüsteemide vahendusel

Interneti ja infotehnoloogia areng võimaldasid börsimaaklerite lärmaka jõugu järk-järgult kauplemispõrandatelt välja tõrjuda.

«Tänapäevastel börsidel toimuvad tehingud spetsiaalsete arvutisüsteemide vahendusel. Need võimaldavad tehingute pooli kokku viia märgatavalt kiiremini ja tõhusamalt ning ühtlasi lasevad pidada arvet börsi liikmete tehingute mahu üle. Börside ühendamine internetti võimaldas märgatavalt suurendada tehingutes osalevate kauplejate arvu – nüüd ei tegele sellega üksnes suured turuosalised, vaid ka finantsinstrumentide suhteliselt väikeste mahtudega tegelevad kauplejad,» selgitab Tsikhilov, ent lisab, et kõigest hoolimata on aktsiate börsile viimine jäänud keeruliseks ja kulukaks ettevõtmiseks, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes pole tõsist kasumlikkust veel saavutanud.

Tsikhilov kirjutab, et lihtsustatud vormis võiks seda selgitada järgmisel viisil. Kauplemises osalejad saadavad börsisüsteemi oma tehingupakkumised: millist instrumenti millise hinnaga nad tahaksid osta või müüa. Seejärel analüüsib börsi tarkvara kogu seda pakkumiste ehk orderite mahtu. Tarkvara ülesanne on leida otse omavahel klappivad pakkumised, et vormistada need tehinguks. Oletame, et mõni börsimaakler soovib müüa 100 untsi kulda hinnaga 1300 dollarit untsi eest, aga keegi teine tahab sama hinnaga omandada teatud koguse kulda. Kui millalgi on börsil olemas sellised orderid, toimub nende klapitamine, see tähendab, registreeritakse kauplejate tehingusoovide kokkulangemine. Pärast seda loetakse tehing sõlmituks – üks maakler annab ära kulla ja võtab vastu raha; teine, saades kätte kulla, annab ära korralduses märgitud rahasumma.