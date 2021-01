Steve Martinist Macaulay Culkinini: filmistaarid, kes on ühtlasi ka raamatuautorid

Hilary Duff on üks neist kuulsustest, kes saab kõigega hakkama. Duff oskab nii laulda, näidelda kui ka raamatuid kirjutada. Ta on välja andnud juba kolm teost.

Tema debüütromaan «Elixir» ilmus 2010. aastal, tegemist on paranormaalse romantilise romaaniga noortele täiskasvanutele. Kuna raamat oli nii edukas, siis sai see veel kaks järge.

Romaanil «The Gun Seller» on kõik, mida te ühest spioonipõnevikust võiksite tahta. Seal on CIA agendid, mõrvakatsed, terroristid ja kogu aeg tegevus käib.

Mida enamik inimesi ei tea, on see, et selle kirjutas näitleja Hugh Laurie, kes on enim tuntust kogunud dr House'i tegelaskuju kehastades