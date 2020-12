Joogaõpetaja: seks ei ole ainult füüsiline vahekord

Seks on ülim füüsiline ühendus kahe inimese vahel

Yogi Bhajan on öelnud, et seks kannab endas kõike, kui seda kogevad kaks teadlikku inimest, sulatades kokku oma füüsilised, mentaalsed ja hingekehad. Kahest kehast saab üks üksus. Sel hetkel ei lahuta neid teineteisest mitte midagi. Puhas ühinemine teineteisega ühendab nad kõiksusega.

Liina Ravneet Elvik kirjutab oma raamatus, et seks on ülim füüsiline ühendus kahe inimese vahel. See on püha ja teadlik tegevus, mis võib suunata loovenergia tervendavaks energiaks ja lubada kogeda ekstaatilisi kõrgemaid teadvuse seisundeid. Aga sarnaselt teiste energiatega tuleb ka seksuaalenergiaga targalt ümber käia. Nii, et see saaks kurnamise ja tühjendamise asemel sind tõsta ja täita.

Ravneet Elvik, «Kundalini jooga». FOTO: Raamat

Seksuaalsuhe on tema sõnul terviksuhte mikrokosmiline peegeldus: kui paarisuhtes on puudu mentaalsest, emotsionaalsest või vaimsest ühendusest, siis füüsiline suhe väljendab alati seda puudujääki. Kui seksist on saanud tüütu, harv ja mittenauditav kohustus, on suhe tervikuna käärimas. Armatsemine ei ole ainult füüsiline vahekord. See ei ole suhe peenise ja vagiina vahel, vaid püha akt, mis sulatab paari kokku lõpmatusega. See on täielik hingede, aurade, polaarsuste ja teadlikkuse ühinemine. Selle kaudu saame kogeda oma terviklikku olemust, unikaalset ja imelist segu mees- ja naisenergiast iseenda sees.

Seksi ajal mehe ja naise aura segunevad

«Sa kasutad ja stimuleerid seksi abil kõiki meeli ja tunnetusorganeid, nii füüsilisi kui ka energeetilisi. Võttes armatsemise jaoks teadlikult aega ja pühendudes sellele, muutub seks meditatsiooniks. Sellest saab teineteise ja universumi ülistamine. Nii ülendad sa suhet oma maise armsamaga ehk kallimaga ja universaalse armsamaga ehk lõpmatusega,» kirjutab Liina Ravneet Elvik.

Naise aura on tema sõnul eriti tundlik ja avatud ning igasugune sügavam energeetiline jälg jääb sinna palju pikemaks ajaks kui mehe puhul. Loodus on nii määranud, et naine saaks oma keha sisse vastu võtta uut elu alustava hinge ja lapsega tugevalt ühenduda.

Suguühte ajal mehe ja naise aura segunevad. Kui naise jälg mehe aurasse jääb maksimaalselt üheks kuuks, siis mehe jälg naise aurasse võib jääda kogu eluks. Sellepärast on pühendumine ja teadlikkus lähedussuhtes väga olulised.

«Kui naine on vahekorras, võib ta oma puhast vibratsiooni kasutada kas hinge kutsumiseks uude ellu või kinkida need tervendavad ja loovad vibratsioonid oma mehele. Ükskõik kas mees tunnetab ja oskab neid peeneid vibratsioone vastu võtta, mõjutavad need teda ometigi,» kirjutab Liina Ravneet Elvik.