Loodusterapeut Mai-Liis Kivistiku 5 raamatusoovitust tervislikumast ja väärtuslikumast elust

Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik usub, et kõik taimed on väärtuslikud ning on tulnud meid õpetama. Seetõttu on tema raamatusoovitustes teoseid, mis avavad taimemaailma ning juhendavad, kuidas end ise tervendada. Soovitustest leiab ka raamatuid, mis arutavad elu põhitõdede üle, et elu oleks väärtuslikum ja parem.