Raamatute ülelugemise kohta on erinevaid arvamusi. Mõni peab seda ajaraisuks, sest mis kord loetud, on minevik. Teised tahavad aga uuesti kogeda neid tundeid, mis loetu neis esimesel kohtumisel tekitas. Mõni võib isegi väita, et ühe korraga ei ole võimalik raamatust päriselt aru saada. Olgu sellega, kuidas on, aga häid raamatuid loetakse ikka tõenäolisemalt mitu korda üle.