Zen-budismi õpetaja: kui teid kritiseeritakse, tähendab, ei inimesed panevad tähele, mida te teete

Iga osa alguses on essee, millele järgneb rida lühikesi sõnumeid – nõuandeid ja tarkusi, mis aitavad meil meelerahu säilitada või saavutada. Need on esitatud vägagi soojal ja kõnetaval viisil, et saaksime nende üle mõtiskleda ja need meelde jätta. Nii saab neid kasutada meeleheite või ärevuse hetkedel, teades, et me pole üksinda.