15 väga lihtsat soovitust, kuidas uuel aastal rohkem raamatuid lugeda

Loe luulet

Luule lugemine võib vahelduseks olla väga värskendav. Luule on vormilt lühike ja selle lugemisele ei kulu palju aega. Samas võib see olla ootamatult inspireeriv ja anda huvitavat mõtteainet pikaks ajaks.

Loe katkendeid

Mõnel juhtub eriti sageli seda, et poes jätab kireva kaanega raamat väga hea mulje, aga kodus lugemine millegipärast ei suju. Kui võimalik, loe enne ostu raamatust katkendit. Nii saad paremini aru, kas autori stiil ja raamatu sisu on sulle üldse meelepärased.

Investeeri lugerisse

Proovi ka e-raamatute lugemist ja kui see sobib, tasub lugeri ost tõesti ära. E-raamatud on soodsamad kui paberraamatud ja peale selle, et säästad loodust, on sul on oma lugeris lihtne kogu lugemisvara alati endaga kaasas kanda.

Proovi erinevaid žanreid

See on täiesti normaalne, kui sa ei suuda lugeda aasta kõige menukamat elulugu või jääd jänni kirjandusklassikast läbi närimisega. Raamatute maailm on väga suur ja lai, midagi leiab igale maitsele. Tõsi on aga see, et enne proovimist ei tasu mitte millelegi kindlalt ei öelda.

Säti sisse oma lugemisnurk

Vahel on väga suur kaal ka atmosfääril. Kas sul on korralik lugemislamp ja mugav iste? Hoolitse selle eest, et su lugemisnurk oleks mugav ja mõnus. Nii on ka tõenäolisem, et tahad seal pikalt aega veeta.