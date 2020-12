Spordipsühholoog õpetab laskesportlastele vaimset tugevust, mis toob edu ka teistel spordialadel

Oled sa kunagi enda käest küsinud, mis sinust parema sportlase teeks? Kuidas saaksid sportlasena edasi areneda ja suuremat edu saavutada? Kuidas saaksid oma tõelist potentsiaali realiseerida?

Raymond Prior, «Sisekümne seisund». FOTO: Raamat

Raymond Prior vastab kõigile neile küsimustele ja aitab sind vaimselt tugevamaks saada oma raamatuga «Sisekümne seisund. Vaimne tugevus laskespordis». Tahad spordis kaugemale jõuda? Tahad läbi lüüa? Kui vastus on jah, siis see on sulle kohustuslik kirjandus. Raamat kulub ära iga ala sportlasele, mitte ainult laskesportlasele, sest vaimse tugevuse põhimõtted on üheselt rakendatavad igas eluvaldkonnas.

Vaimne tugevus on valik ja pühendumus teisiti mõelda. Just nagu füüsiliste oskuste arendamine ja säilitamine, vajab see harjutamist ja visadust. Sportlased, kes otsustavad vaimse tugevuse põhimõtteid ja oskusi oma igapäevaellu ning sooritustesse integreerida, hakkavad kasutama oma mõistust, et oma sooritusi parendada, selle asemel, et oma mõistuse vastu võidelda.

Vaimne tugevus ei ole raketiteadus. See ei ole miski, millega sa kas sünnid või mitte. Vaimne tugevus on õpitav, kui saada täpselt aru, kuidas mõistus sooritust mõjutab, ning siis järjepidevalt järgida paari lihtsat põhimõtet ja oskust tõelise igapäevase pühendumusega. Vaimne tugevus nõuab sportlastelt mõtlemist viisil, mis on nende soorituse jaoks kõige efektiivsem ja tõhusam.