Mõtlemapanev teos neile, keda huvitavad nii majandus kui psühholoogia

Kui ma oleks kasvõi korraks kaane avanud, oleksin märganud, et autor võitis Nobeli majanduspreemia. Kahneman on Princetoni Ülikooli emeriitprofessor, teadlane majanduspsühholoogia valdkonnas ning uurinud aastakümneid, kuidas toimib inimese otsustusprotsess. Sisuliselt analüüsib ta põhjalikult seda, kuidas inimesed nii majanduslikke kui ka eraelulisi otsuseid teevad. Kuna psühholoogia huvitab mind rohkem kui majandus, siis oma arvustuses keskendun peamiselt sellele. Raamatut soovitan võrdselt mõlema huvilisele.

Daniel Kahneman, «Kiire ja aeglane mõtlemine». FOTO: Repro

Tegu on raamatuga, mis on põnev segu psühholoogiast ja majandusest. Lisaks sekka nõuandeid, kuidas mõista paremini iseennast ja teisi inimesi. Kuid viimast vähem kui ootaks, sest tegu pole kergesti loetava teosega. Selles on palju süvenemist nõudvaid matemaatilisi probleeme ja nipiga küsimusi, millest osad on kerged, teised tõsiselt mõtlemapanevad. Muidugi võib lugeda ilma, et autoriga kõiki ülesandeid kaasa lahendad, aga need aitavad tema mõttekäike illustreerida ja mõista. Üks hea näide on järgnev ülesanne, millel on intuitiivne, kohe pähe torkav vastus ja süvenemist nõudev õige vastus:

Kurikas ja pall maksavad kokku üks dollar ja kümme senti.

Kurikas maksab üks dollar rohkem kui pall.

Kui palju maksab pall?*

Kui lugeja end nendest ülesannetest läbi närib või vähemalt autori üldistele argumentidele pihta saab, siis on tegu väga huvitava käsitlusega inimeste mõtteprotsessist ja selle vigadest. Lihtsustatult öeldes on meil ajus kaks süsteemi: intuitiivne ja kiirelt mõtlev süsteem 1, mis annab hinnanguid ja reageerib koheselt, ning aeglaselt mõtlev analüütiline süsteem 2. Vead kipuvad tekkima siis, kui usaldame liiga palju muljet ehk esimest süsteemi, ega kaalu otsuseid pikemalt. Näiteks kui ühel kuul juhtub kaks lennuõnnetust, siis inimesele näib, et lennuõnnetused on sagedasemad kui tegelikult. Jakob kirjeldab osa autori tähelepanekuid tabavalt oma blogis siin.

Lugesin seda raamatut suhteliselt kaua – natuke üle kuu aja, sest kui esimesed 100 lehekülge läksid kiiresti ja olid väga huvitavalt kirjutatud, siis pidevad matemaatilised probleemid väsitasid. Isegi mitte seepärast, et need oleks rasked, vaid lihtsalt süvenemist nõudvad. Ning need olid praktiliselt igal leheküljel. Lugemiselamusena mulle siiski «Kiire ja aeglane mõtlemine» meeldis, sest sain uusi vaatepunkte ning kinnitusi teistele. Kuigi mõningaid otsustusvigu (õigemini kognitiivseid nihkeid) eelnevalt juba teadsin, siis palju oli ka uut infot. Näiteks oli huvitav lugeda sellest, kuidas inimesed tajuvad oma elu sündmusi ning asetavad teatud positiivsetele või negatiivsetele sündmustele rohkem kaalu. Meie aju tahab luua narratiivi, ehk igal kogemusel on algus, kõrghetk ja lõpp, aga me ei mäleta kogu elamust. Sageli kipume omastame suuremat kaalu kõige positiivsematele mälestustele, aga sama võib kehtida ka negatiivsete mälestustega.