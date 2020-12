Tallinna Keskraamatukogu soovitab piiranguteperioodil lugeda e-raamatuid

Lugejatel on võimalik kodust lahkumata kasutada laia valikuga e-raamatukogusid ELLU (eestikeelne kirjandus), OverDrive (võõrkeelne kirjandus) ja RBdigital (võõrkeelsed ajakirjad). Lugejaks saab registreeruda ka veebis . Tasulise teenusena on võimalik raamatukogust raamatuid kodulähedasse DPD pakiautomaati tellida . Mistahes info leidmiseks (sh ka igapäevateemad nagu asutuste lahtiolekuajad, reisipiirangud jm) võib raamatukoguhoidjatelt abi küsida telefoni, e-posti või Skype’i teel. Samuti on võimalik kodust lahkumata, videokõne või õppevideote vahendusel läbida erinevaid koolitusi (nt saada nõustamist digiteemadel).

Raamatukogu külastamisel kehtivad avalikes siseruumides liikumise nõuded (sh maskikandmise kohustus). Soovitav on teavikud ette tellida – tellimused saab kätte raamatukogu lahtiolekuaegadel kontaktivabalt. Samuti on võimalik teavikuid raamatukogu lahtiolekuaegadel kontaktivabalt tagastada. Arvutitöökohti saab raamatukogus kohapeal kasutada vaid hädavajalike toimingute tegemiseks (arvete maksmine, CV koostamine jms) ning riigi ja kohalike omavalitsuste e-teenuste kasutamiseks. Oma sülearvuti vm seadmega saab teenindussaalides töötada või õppida, kui on tagatud distants teiste raamatukogus viibijatega. Kohapeal on võimalik lugeda paberkandjal ajalehti ja ajakirjade viimaseid numbreid; vanemad numbrid soovitab raamatukogu laenata koju. Siseruumides paiknevatel laste- ja noortealadel on lubatud distantsi hoides õppida või lugeda. Lapsed ja noored on oodatud osalema mitmesugustes e-tegevustes ja lugemisprogrammides, mille kohta leiab täpsemat infot raamatukogu veebilehel.