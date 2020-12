Tina Turneri 3 lemmikraamatut, mis annavad lootust ja aitavad elust aru saada

Tina Turner on ise harjunud raamatutest rõõmu ammutama ja jagas uue teose ilmumise puhul Amazoni vahendusel lugemissoovitusi, sest ka tänavu on ta läbi lugenud mõned eriti head raamatud, mida tema meelest kõik võiks lugeda.

«Ma armastan raamatuid. On üks idamaine vanasõna, et raamat on nagu aed, mida saab oma taskus kaasas kanda. Ma olen sellega igati nõus,» ütleb Tina Turner. «Kuigi ma ei olnud nooremas eas hea õpilane, olin uudishimulik inimene, kes õppimist nautis. Vanemaks saades said raamatutest minu head sõbrad, mis viisid mind ühest kohast teise ja tutvustasid mulle uusi ideid. Lugegu ma siis kas teadusest, moest, iidse Egiptuse ajaloost või budistlikust filosoofiast – olen leidnud, et raamatute avastamine on suurepärane moodus enesearenguks. Ma loodan, et ka teie kogete oma elus raamatutest sama suurt rõõmu.»

«Kas teadsid, et iga aatom meie kehas on seotud suure pauguga? Mina ei teadnud, mitte enne selle raamatu lugemist,» soovitab Turner teost, mis on ladusalt kirjutatud ja teeb keerulised astrofüüsika põhitõed lihtsasti mõistetavaks. Eriti kiidab Tina Turner seda, et autor austab vaimset sama kõrgelt kui teaduslikku, ja kirjutab südamega. «Neil deGrasse Tyson selgitab universumit geniaalselt nii, nagu keegi teine seda tänapäeval teha ei suuda.»

Daisaku Ikeda, «Unlocking the Mysteries of Birth & Death» (Sünni ja surma saladuste avamine)

«Kui sa otsid oma elus suuremat tähendust, tahad raskel ajal lohutust või oled kaotanud lähedase, siis see raamat on sulle,» soovitab Tina Turner. «Tegelikult on see raamat kõigile, sest tõeliselt täisväärtusliku elu elamiseks tuleb oma eesmärki mõista ja surmast aru saada.»