John C. Maxwell: ebakindlad juhid ei panusta töötajatesse, sest kardavad, et keegi teine võtab nende koha ära

«Ebakindlad juhid õõnestavad pidevalt iseennast ja teisi. Ja kuna nad muretsevad oma positsiooni ja seisundi pärast, on neil raske teistesse inimestesse investeerida. Mispärast? Sest nad kardavad, et keegi teine võtab nende koha ära,» ütleb Maxwell, kes esineb 29. jaanuaril toimuval iga-aastasel ettevõtlikele inimestele suunatud LIVE2LEAD: Estonia konverentsil, mis tänavu toimub livestream’is.

Paljud juhid ei taha jagada vastustust teistega, sest nad ei taha sugugi oma võimu ära anda. «Aga kui sa jagad juhtimist teistega, siis ei võta see sinult tegelikult midagi ära. Pigem see hoopis annab sulle midagi, mida sa võid saada ainult teiste arendamise kaudu: see annab sulle aega tagasi,» kinnitab Maxwell. «Kui sa arendad inimesi ja võimestad neid juhtima, avardub nende tegevusvaldkond ja sinu oma samuti. Aga ühtlasi vabaned sina tegema tähtsamaid asju, mille seast kõige olulisem on sageli mõtlemine, visiooni sõnastamine ja strateegia paikapanemine.»

Maxwell tõdeb, et enda vastu ausad juhid teavad, et neil ei ole kõiki vastuseid. Nad saavad aru, et edukus tuleb alati kõigi meeskonnaliikmete panustest koos. Edu saavutatakse siis, kui inimesed koos töötavad ja igaüks oma osa täidab. Ja seetõttu ei püüa nad kõigile küsimustele ise vastata. Nad ei püüa iga otsust ise teha. Nende jaoks on võitmine koostöös pingutamine. Ja nende eesmärk ei ole panna teisi endast paremini arvama. Eesmärk on panna inimesed iseendast paremini arvama. Egost lähtuvad juhid aga käituvad vastupidiselt.