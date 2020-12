NÄDALA RAAMAT ⟩ Väärt lugemine mehelt, kes on elu aeg nihutanud piire ja mõelnud kastist väljaspool

Viimast 300 aastat nimetatakse kokkuvõtvalt antropotseeniks, mil inimtegevusest on saanud Maad kõigiti muutev jõud. Ent nüüd on elu pööranud ette uue lehekülje: alanud on novatseen, ütleb James Lovelock oma värskes teoses. James Lovelocki uus radikaalne idee novatseenist, mil inimesest ülemad masinad maailma vallutavad, on enam kui tõenäoline. Autori väitel ei ole olukord inimkonna jaoks siiski lootusetu.