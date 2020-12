Mida teha, et tööle kandideeriksid oma ala parimad inimesed?

Kuidas koostada selline kuulutus, et tööle kandideeriksid oma ala parimad inimesed?

Kui Sa oled jõudnud sinna punkti, et otsus uue inimese värbamiseks on tehtud, tuleb see inimene leida. Esimene samm on anda maailmale teada, et otsid ehk teisisõnu koostada töökuulutus.

Töökuulutuse koostamine polegi aga nii lihtne, sest ohte on mitu, näiteks ei kandideeri tööle mitte kedagi või kandideerib just liiga palju inimesi, sealhulgas tööotsijad, kes tegelikult antud positsioonile ei kvalifitseeru. Jagan Sinuga nüansse, mida töökuulutuse koostamisel tõepoolest tasub jälgida, et saada soovitud tulemus ning mitte teha tühja tööd.

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Kirjastus Kirjutaja OÜ

Kasuta õiget sõnavara – keda tahad kõnetada? Kui otsid juhte, siis veendu, et töökuulutuse sõnavara oleks ametlikum, professionaalsem ja kasutaks valdkonnapõhist terminoloogiat. Kui eesmärk on leida aga lihttöölist, võib selline kuulutus ära hirmutada või ei pruugi see teda üldse kõnetada. Seega lihtsama töö jaoks kasuta kuulutuses ka lihtsamat keelt. Oluline on teada, kuidas Sinu sihtgrupp räägib, sest ainult samamoodi suheldes jõuad õigete inimesteni.

Lihtne, selge, konkreetne – inimene ei jaksa palju ja pikalt lugeda, ta tahab info kätte saada põhimõtteliselt mõnekümne sekundi jooksul. Esmamuljest tekib tunnetus, kas töö on mulle või mitte ja alles siis jätkub lugemine, süvenemine. Seega ära suru kuulutusse liiga palju infot, kasuta pigem lühemaid lauseid ja vormista info täpploendina.

Mitte liiga pinnapealne – kui töö iseloom või ettevõtte taust pole piisavalt lahti kirjutatud, hakkavad kandideerima valed, st liiga laia ampluaaga inimesed. Sada kandidaati võib tunduda küll tore, aga kui reaalselt tööle võiks sealt sobida vaid käputäis, on kandideerijate kvaliteet tegelikult madal ja kuulutus ei täida oma eesmärki.

Professionaalne kujundus – visuaalne külg annab juba pool võitu sellest, et Su kuulutus jääb silma, eristub ja edastab vajalikku infot. Investeeri kindlasti professionaalsesse kujundajasse, sest kuulutuse eesmärk on ju üks – tuua sinuni parim inimene. Iga euro on seda eesmärki väärt.

Kasuta tekstikirjutajate abi – hea tekst, sorav sõnakasutus ja voolavad laused näitavad Su ettevõtte taset. Kui oled kirjutamisega sina peal, on väga tore. Kui mitte, siis kasuta kindlasti professionaalset tekstikirjutajat, sest vigased laused, puuduvad komad või kohmakas tekst ei too sulle assistenti, juhti või spetsialisti, keda otsid.