Kui oled mõne kirjaniku kohta lähemalt uurinud, siis ei tule see ilmselt üllatusena, et nii mõnigi neist ei salli teatud hetkedel oma loomingut. Mis iganes põhjusel võib kirjutades ette tulla raskeid hetki, mil autor hakkab kõiges kahtlema ja ei kujuta enam ette, kuidas kogu kompotist lõpuks loetav tervik valmis saab. On aga ka neid kirjanikke, kes pärast teose ilmumist kirja pandut enam ei talu ja tahaksid sellest lahti öelda.

Kahtlemata võib selliseid juhtumeid olla palju, sest nii nagu muutuvad eluolud, muutuvad ka inimesed. Mis kord tundus mõistlik või lõbus, võib autorit aastaid hiljem raskelt koormama hakata. Siin on mõned sellised näited.

Octavia Butler. FOTO: Nikolas Coukouma/Wikimedia Commons

Octavia Butler, «Survivor» (1978)

«Survivor» (Ellujääja) oli ulmekirjaniku Octavia Butleri kolmas romaan ja sarja «Patternist» (Mustrimeister) viimane osa. Kuigi sarja teisi raamatuid on mitu korda juurde trükitud, ei ole seda tehtud kolmanda osa puhul, millest kirjanik väidetavalt isegi lugejatega kohtumistel rääkida ei taha.

«Kui ma oli noor, siis kirjutasid paljud inimesed sellest, kuidas nad lähevad teise maailma ja räägivad seal kas väikeste roheliste või pruunide mehikestega, ja neid oli alati millegi poolest halvasti kujutatud. Nad olid natuke salakavalad või nagu «pärismaalased» mõnes väga vanas, halvas filmis,» on kirjanik öelnud ühes intervjuus, et kogu galaktika vallutanud inimesi kujutati sageli heas valguses ja tulnukaid solvavalt halvasti. «Inimesed küsivad mult, et miks mulle ei meeldi minu kolmas romaan, «Survivor». Seepärast ei meeldigi, et ka selles romaanis on seda natuke tunda. Lähevad mingid inimesed teise universumisse, ja kohe hakkavad kohalike tulnukatega semmima ja saavad nendega lapsi. Ma mõtlen sellest kui enda «Star Treki» romaanist.»

J. G. Ballard. FOTO: Wikimedia Commons

James Graham Ballard, «The Wind from Nowhere» (1961)

1975. aastal tunnistas ulmekirjanik J. G. Ballard ühes intervjuus, et tema romaan «The Wind from Nowhere» (Tuul ei kuskilt) põhineb üleni klišeedel. Nimelt oli tal tookord vaja kiirelt raha teenida ja saada kirjanikuna nii-öelda jalg ukse vahele.

Ballard kirjutas noorena palju lühijutte. Kolmekümnendates eluaastates märkas ta, et hakkab vanaks jääma, aga senine tegevus polnud edu toonud. Ka tundis ta, et kolm väikest last ei lasknud tal kirjanikuna õitseda. «Üks päev sõitsin Londonist töölt rongiga koju. Väiksed lapsed jooksid ringi ja ma olin puruväsinud. Mu naine oli saanud kõik need beebid ja ta oli kurnatud. Ma teadsin, et pean töölt ära tulema ja hakkama täiskohaga kirjanikuks,» tõdes ta. «Ma teadsin, et ma ei kirjuta kunagi romaani, (mitte tõsist romaani,) kui ma jõudsin koju alles kell 8 õhtul. Ma olin selleks lihtsalt liiga väsinud.»

Ees oli aga väike puhkus ja kuna perekond kuhugi sõita ei saanud, ütles Ballardi naine naljaga, et mees võiks kahe nädalaga romaani kirjutada. Kirjanik pidas seda mõistlikuks plaaniks, sest isegi kui ta poleks teosega palju teeninud, oleks väike rahasüst neile siiski suureks abiks olnud. Nii tegigi ta plaani, et kirjutab kümne päevaga romaani, iga päev 6000 sõna. «Esialgu oli kiusatus läheneda sellele surmtõsiselt. Pean silmas seda, et ma oleks võinud selle kirjutada hoopis teisel tasemel, ja ma peaaegu läksingi seda teed.» Selle asemel kuhjas mees kokku kõik klišeed, mis talle pähe tulid, istus laua taha ja pani need kirja.

Käsikirja eest sai Ballard 300 naela ja oli omadega rahul, hiljem teenis ta selle pealt muidugi raha juurde. «Sellest aga mulle tol hetkel piisas ja ma läksin kohe koju, istusin maha ja hakkasin kirjutama uut romaani,» ütles ta, et kuigi ta polnud valminud teose üle uhke, pani see aluse tema karjäärile.

Ian Fleming ja Sean Connery filmivõtetel 1963. aastal. FOTO: Rights Managed/EON / Ronald Grant Archive / Mar/Scanpix

Ian Fleming, «The Spy Who Loved Me» (1962)

Maailmakuulsa tegelaskuju James Bondi looja, Briti kirjanik Ian Fleming ei arvanud oma romaanist «The Spy Who Loved Me» (Spioon, kes mind armastas) esialgu midagi halba, aga kui ta kuulis, mida on kriitikutel selle kohta öelda, tahtis ta sellest sama hästi kui lahti öelda. Raamat erineb teistest Bondi-lugudest, sest lugu jutustab naine ning Bond tuleb pildile alles teose lõpus.

Kolm päeva pärast romaani ilmumist kirjutas Fleming oma kirjastajale, et kuigi eelmised üheksa teost on lugejad hästi vastu võtnud, siis uus raamat on saanud siira hukkamõistu osaliseks. «See üllatas mind,» tunnistas kirjanik ja tundis, et peab raamatu sündi kirjastajale kuidagi õigustama või selgitama. Nimelt oli Fleming enda suureks üllatuseks avastanud, et Bondi lugusid loevad hoopis noored, mitte täiskasvanud. Tema tahtis kujutada James Bondi kui tõhusalt tegutsevat professionaali, kuid noored olid teinud temast kangelase. Seetõttu leidis kirjanik, et peab kirjutama hoiatusloo, mis noortele lugejatele asja selgitaks.

«Ma ei ole varem pidanud oma põhjendusi selle raamatu kirjutamiseks kellelegi selgitama, ja teen seda praegu ka ainult seetõttu, et see eksperiment on ilmselgelt läinud omadega täiesti rappa. Üldjoontes kritiseeritakse mind täpselt vastupidises kui see, mis ma teha tahtsin,» kirjutas autor. «Kuna olukord on selline, ja isegi kui hiljem võib lisanduda soosivamaid arvustusi, on minu soov, et selle minu raamatu eluiga on nii lühike kui vähegi võimalik. Selle kirja eesmärk on paluda teid koostööle.»

Nõnda palus Fleming, et rohkem raamatuid juurde ei trükitaks ja et teost ei müüdaks ka raamatupoekettidele, mille kaudu see jõuaks suurema lugejaskonnani. Ta oli nõus kandma majanduslikku kahju ja palus kirjastust see löök samuti sõbralikult vastu võtta. Filmi tegemiseks müüs Ian Fleming vaid raamatu pealkirja kasutamise õigused, aga mitte selle sisu.

Anthony Burgess. FOTO: Mary Evans Picture Library/JEFFR/Scanpix

Anthony Burgess, «A Clockwork Orange» (1962)

Sarnaselt Fleminguga tekkis Anthony Burgessil probleem oma teosega siis, kui ta märkas, kuidas inimesed sellele hiljem reageerisid. Kirjutades D. H. Lawrence’i elulugu, võrdles Burgess oma romaani «A Clockwork Orange» (Kellavärgiga apelsin) «Lady Chatterley armukesega», kirjutades: «Me kõik kannatame populaarse iha käes muuta tuntu kurikuulsaks. Raamat, mille poolest mind kõige paremini tuntakse, või mille poolest mind üldse tuntakse, on romaan, millest ma olen valmis lahti ütlema.»

Burgessi sõnul klopsis ta selle vaid raha pärast kolme nädalaga kokku ning sellest sai toormaterjal filmile, mis ülistas seksi ja vägivalda. «Filmi tõttu oli lugejatel lihtne raamatut valesti tõlgendada ja see väärarusaam teosest kummitab mind surmani,» kirjutas ta. «Ohust valesti tõlgendamise ees ei oleks ma pidanud seda raamatut üldse kirjutama ning sama võib öelda ka Lawrence’i «Lady Chatterley armukese» kohta.»

Hiljemgi nimetas Burgess oma teost pisikeseks pilkeraamatuks, mis on liiga didaktiline, et olla kunstipärane. «Ei ole romaanikirjaniku asi moraali lugeda, tema tööks on seda näidata,» sõnas Burgess. «Ma olen piisavalt näidanud, kuid sõnakasutus jääb kardinana jalgu – taaskord minu arguse tõttu.»

Jeanette Winterson. FOTO: LEIF R. JANSSON / SCANPIX

Jeanette Winterson, «Boating for Beginners» (1985)

Jeanette Winterson küll ei häbene oma raamatut «Boating for Beginners» (Paadisõit algajatele», kuid ta ei pea seda ka sugugi oluliseks. Oma koduleheküljel nimetab ta seda pildiraamatuks, mille kirjutas vaid raha teenimise eesmärgil. Raamat ilmus vaid kolm kuud pärast Wintersoni debüütromaani ja see on tema enda meelest piisav tõestus, et hea see olla ei saa. «Kirjanikud ei avalda tõsiseid töid kolmekuuliste vahedega ja kui nad seda ka tahaksid, siis peaksid kirjastajad seda takistama,» kirjutas ta, et pani jutu kirja kuue nädalaga. «Ma ei kirjuta oma päris raamatuid raha pärast.»

Winterson märkis lisaks, et teos sündis vaid seetõttu, et talle tehti pakkumine kirjutada kähku midagi naljakat. Tema debüütromaan «Oranges» (Apelsinid) oli just ilmunud ja võitis prestiižika Whitbreadi kirjanduspreemia. «Ühtäkki ei saanud inimesed minust üldse aru,» nentis ta, et kergekäeliselt kirja pandud raamat võis jätta temast kui kirjanikust vale mulje.

«The Anarchist Cookbook» (Anarhisti kokaraamat). FOTO: Raamat

William Powell, «The Anarchist Cookbook» (1971)

Powell kirjutas teismelisena ülimenuka raamatu «The Anarchist Cookbook» (Anarhisti kokaraamat), mis sisaldab pommide ehitamise ja lõhkamise, pisargaasi ja summuti valmistamise juhendeid. Raamatul on oma fänniklubi ja sellest on saanud käsiraamat terroristidele.

2000. aastal kirjutas Powell fännidele, et ütleb teosest lahti. «Raamat sai kirja pandud 1968. ja 1969. aastal pärast seda, kui lõpetasin keskkooli. Olin sel ajal 19-aastane, oli Vietnami sõja ja nn kontrakultuuri liikumise kõrgpunkt. Osalesin sõjavastases liikumises ning võtsin osa meeleavaldustest,» püüdis ta selgitada teose tekkelugu.

Powelli sõnul oli raamat tema noorukiea viha ekslik toode, sest ta ei tahtnud minna sõtta, millesse ise ei uskunud. «Keskne idee oli, et vägivald on sobilik meede võitlemaks poliitilise muutuse nimel. Enam ma sellega nõus ei ole.» Kirjanik ütles, et ei pea raamatu sisu õigeks ja ta soovib, et seda enam ei trükitaks. «Pean seda ekslikuks ja potentsiaalselt ohtlikuks väljaandeks, mis tuleks trükist maha võtta.»

Paraku ei kuulunud raamatu kirjastusõigus enam autorile. 2013. aastal oli Ameerikas üks koolitulistaja lugenud «Anarhisti kokaraamatut», mistõttu tuli kirjanikul taaskord avalikult sõna võtta ja öelda, et teost ei tohiks juurde trükkida. Kirjaniku sõnul ei saanud küll öelda, et raamat sundis kedagi kurja tegema, kuid positiivset mõju ei saanud sel samuti olla. Powelli meelest oli kirjastusel moraalne kohus raamatu välja andmisest loobuda.

Kirjanik on nüüdseks surnud, aga raamat elab oma elu edasi.

Pildil Peter Benchley, Peter Yates ja Peter Guber. FOTO: Rights Managed/EMI / Ronald Grant Archive / Mar/Scanpix

Peter Benchley, «Jaws» (1974)

Peter Benchley debüütromaan «Jaws» (Lõuad) oli väga menukas teos ja selle põhjal kirjutas ta koos Steven Spielbergiga ka filmistsenaariumi. Hiljem on aga kirjanik avaldanud sügavat kahetsust, et tema raamatu tõttu on ühiskonnas tekkinud haiparanoia. Seetõttu otsustas ta hakata haide kaitsjaks ja püüdis inimesi harida, kui väike on tegelikult oht hai rünnaku ohvriks sattuda.

«Teades seda, mida ma tean nüüd, ei kirjutaks ma iial seda raamatut,» ütles Benchley ühes intervjuus, mille andis vahetult enne surma. «Haid ei jahi inimesi ja kindlasti ei pea nad kellegi vastu vimma.»