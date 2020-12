Neli tõekspidamist, mis aitavad juhil tõusta teisele tasemele

Pean kahetsusega tõdema, et sel ajal olin ma valmis kasutama inimesi oma positsiooni parandamiseks, selle asemel et kasutada oma positsiooni inimeste arendamiseks. See ei olnud õige ega toimunud. Kui ma lõpuks aru sain, et positsioonile toetumine ja kamandamine pole kõige õigem viis, kuidas inimestest parimat esile tuua, hakkasid minu suhtumine ja teod muutuma. Ma hakkasin inimesi positsioonist ettepoole asetama. Selle asemel, et võimu allapoole suunata, hakkasin inimesi üles viima. Otsekoha panid alluvad tähele, et minu suhtumine neisse oli muutunud.

Kulus mõni aeg, enne kui omandasin inimestega ümberkäimise oskused, mida oli vaja, et saada paremaks juhiks. Aga ei kulunud üldse palju aega, kuni nad aru said, et ma väärtustan neid, väljendan neile oma tunnustust ja huvitun neist isiklikult. See on muutus, mida sinagi võid kiiresti teha. Ja kiire kasu on järgmine: niipea kui inimesed märkasid minu suhtumise muutust, märkasin ma positiivset nihet ka selles, kuidas nad mulle vastasid. Nad hakkasid mind aitama ja see võimaldas mul aidata ka neid.

Juht ei pea oskama anda kõiki vastuseid

Positsioonilised juhid usuvad sageli, et neil peavad olema kõik vastused. Lõppude lõpuks, kui nad tunnistavad, et nad mingit asja ei tea, näitab see nende nõrkust. Ja kui nad nõrkust välja näitavad, kuidas saavad nad siis mäe tippu jääda ja oma kallihinnalist positsiooni säilitada? Esimeselt tasandilt edasi liikumiseks peab juht hakkama teistmoodi mõtlema.

Kui ma värskelt kolledži lõpetatuna oma karjääri alustasin, arvasin naiivselt, et ma tean kõiki vastuseid. Mõne kuu jooksul sain aru, et see pole nii, aga ma kartsin seda tunnistada. Tulenevalt oma ebakindlusest ja ebaküpsusest käitusin ma nagu härra kõiketeadja. Polnud oluline, kui kaugel mulle tuttavast valdkonnast oli küsimus. Mõned aastad katsetasin ma „jäta mulje, kuni see ongi nii“ lähenemist juhtimisele. Aga ma ei osanud hästi teeselda ja teised said aru. Ja muidugi ei aita selline lähenemine tõelisele edule eriti kaasa.

Ma hakkasin aduma, et juhi ülesanne ei ole kõike teada, vaid tõmmata ligi inimesi, kes teavad seda, mida tema ei tea. Kui ma kord aru sain, et keegi meie seast ei ole nii tark kui meie kõik kokku, ei kutsunud ma enam inimesi kokku selleks, et anda neile vastuseid, vaid hakkasin kutsuma neid appi, et nad aitaksid mul vastuseid leida. See teisendas minu juhtimist, mitte ainult seepärast, et sain ennast aidata ning jätta teesklemise, et tean rohkem, kui ma tegelikult teadsin, aga ka seepärast, et see rakendas ühise mõtlemise jõudu.

Keegi meie seast ei ole nii tark kui meie kõik kokku.