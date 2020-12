Põhjused, miks William Somerset Maughami meelest oli Goethe romaanikirjanikuna ebaõnnestunud

Maugham: Mul on põhjust uskuda, et meditsiiniüliõpilase väljaõpe tuleb kirjanikule kasuks. Ta õpib tundma inimloomust, ja sel on hindamatu väärtus. Ta näeb seda nii parimast kui halvimast küljest. Kui inimesed on haiged, kui ollakse hirmul, heidetakse kõrvale mask, mida kantakse tervena. Arst näeb neid sellistena nagu nad tegelikult on – isekad, kalgid, ahned, pelgurlikud; kuid samas ka vaprad, helded, lahked ja head. Ta on salliv nende nõrkuste, aukartlik nende vooruste suhtes.

Mäletate, Maugham õppis ju samuti arstiks. Maughami Tšehhovi-vaimustus jätkub: Tšehhov tundis suurt huvi novelli kirjutamise tehnika vastu ja selle kohta oli tal mõndagi ebatavalist ja huvipakkuvat öelda. Ta väitis, et novell ei tohiks sisaldada midagi üleliigset. «Kõik, mis pole looga seotud, tuleb halastamatult välja visata,» kirjutas ta. „Kui esimeses peatükis ütlete, et seinal ripub püss, siis teises või kolmandas peatükis tuleb sellest tingimata tulistada.» See näib piisavalt mõistlikuna, samuti nagu näib mõistlikuna, et looduskirjeldused oleksid lühikesed ja asjakohased. Tšehhov ise oskas sõna või kahega luua elava pildi suveööst, mil ööbikud kõrvulukustavalt laksutavad, või mõõtmatutest lummemattunud steppidest. See oli hindamatu anne.