Halva seksi auhind jäeti tänavu välja andmata, sest «2020 on isegi halb olnud»

Esimesena pälvis halva seksi auhinna kirjanik Melvyn Bragg teosega «A Time to Dance». Hiljem on Bragg kurtnud, et on võitnud veel kuus kirjandusauhinda, kuid see on ainus, mida mäletatakse. Paljud kirjanikud suhtuvad preemiasse huumoriga, aga on ka neid, kelle meelest on auhind solvav. Näiteks võitis Tom Wolfe selle 2004. aastal, kui kirjutas romaanis «I am Charlotte Simmons»: «keel vonkles, vonkles, vonkles, vonkles». Vastuseks võidule pahandas autor, et Inglise kirjanduse wannabe’l võib ju nina irooniasse pista, aga aru ta sellest ikka ei saa.