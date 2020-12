Teede ja Henno lahkuvad kirjanike liidust: on vastuvõetamatu, et liit toetab pedofiiliat

Kirjanike Liidust välja astumist kinnitas ka kirjanik Andra Teede, kes on selle liige olnud alates 18. eluaastast. «Jah, saatsin avalduse ära. Eile hääletas EKL-i eestseisus tulemusega 5:6, et Helmet ei visata välja. Juba eelmisel nädalal, kui selleteemalised arutelud käisid, otsustasin, et sellise otsuse puhul astun ise välja,» tunnistab kirjanik. «Mõte olla liidu poolt seotud kohtu poolt süüdimõistetud pedofiiliga on mulle väga raske ja vastuvõetamatu. Eesti Kirjanike Liidus peaks koondama Eesti kõige helgemaid päid, aga selle asemel käib seal osade häälekamate liikmete poolt väga vastik Helme tegude vabandamine ja pisendamine. Ka see on ebameeldiv, et suurem enamus lihtsalt vaikib antud teemal. Olen olnud liige 14 aastat. Teatriliitu kuulun jätkuvalt.»