SPORDIRAAMAT ⟩ Nostalgiline vaade Michael Jordani elule ja kogu NBAle

Roland Lazenby, «Michael Jordani elu». FOTO: Raamat

Nii võib veidi kaugemast ajast näiteks tuua 1960ndate Boston Celticsi meeskonna, 1980ndate Los Angeles Lakersi või viimasest kümnendist Golden State Warriorsi ja Cleveland Cavaliersi duellid. Kõik sellised ajastu supertiimid tõstavad võistkonnast esile ka mõne eriti suure staari: 1980ndate Lakersis Kareem Abdul-Jabbar või tegevmängijatest kolme erineva klubiga meistriks tulnud LeBron James. Kõik, kes jälgisid NBA korvpalli 1990ndatel, teavad kohe, kes olid tolle ajastu märksõnad: Chicago Bulls ning Michael Jordan. See kõik ajendab lahendamatutele vaidlustele teemal, et kumb siis õieti on läbi aegade parim mängija: Jordan või LeBron?

Roland Lazenby mahukas elulooraamat ei paku lahendusi sellistele vaidlustele, kuid see on kahtlemata kõige parem ja põhjalikum Jordani kohta avaldatud raamat ning pakub nostalgilist sissevaadet nii ühe sporditähe elule kui ka kogu NBA omale.

Roland Lazenby on tunnustatud ameerika spordikirjanik, kes on kirjutanud terve rea raamatuid NBA ja ameerika jalgpalli kohta. «Michael Jordani elu» on klassikaline elulooraamat, mis tugineb sadadele intervjuudele.

Kui tänavu kevadel tuli välja 1990ndate Bullsist ja Jordanist rääkiv väga populaarseks saanud dokumentaalne telesari «The Last Dance», tekitas see suure nostalgialaine. Samas heideti sarjale ette just Jordani liigset idealiseerimist, sest tollel oli sarja sisu üle vetoõigus.

Roland Lazenby raamat ei ole Jordani enda poolt autoriseeritud, mis on võimaldanud siin käsitleda ka tema loo vastuolulisemaid detaile, kuid pole sellele vaatamata halvustav skandaaliraamat. See on terviklik lugu, kus räägitakse nii noorusest, NBAsse pääsemisest, suurema edu saavutamisest, profispordi rahadest ja pahupoolest, ootustele vastamisest ja psühholoogilistest mängudest, turundusest ja iseendast kaubamärgi ehitamisest.

Jordan elas küll oma nelja õe-vennaga alguses New Yorgis, kuid kasvas üles Põhja-Carolina osariigis, kus ülikoolikorvpallis endale nime tegi. Chicago Bulls valis ta 1984. aasta draft'i kolmanda valikuna ning ülejäänu ongi juba ajalugu. Ümberkujundatud meeskond ning Jordani areng viisid Bullsi tõusuteele ning esimesed kolm järjestikust meistritiitlit tulid 1991–1993, millele kaheaastase pausi järel lisandus veel kolm aastatel 1996–1998.