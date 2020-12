«Mul tekkis tahtmine midagi juurde õppida, sest teadsin, et juhul kui ükskord võib muusika tegemisel ja esinemistel lõpp tulla, siis peab olema mingi uus ja tasuv töö, millega tegeleda. Läksin juuksurikooli. Tegin seda, kuna see tundus õige valik. Olen alati olnud huvitatud heast väljanägemisest ning juuksed on üks oluline osa ilust. Koolis tutvusin uute inimestega ja nad teadsid ilma tutvustamata kohe, kes ma olen. Seal oli paar klassikaaslast, kes arvasid, et ma olen räme ülbik, aga nende üllatuseks olin suhtlemises väga chill. Õpetajaks oli üks venelanna, kes oli aastaid olnud juuksur ja koolitaja ning oma töös väga hea,» meenutab Neigaus oma raamatus.