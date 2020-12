KATKEND ⟩ «Ah, ma kirjutan pidevalt. Pidevalt! Ma kirjutan lausa kogu aeg»

«Ma kuulsin kusagilt, et sa kirjutad miniatuure. Misasi see miniatuur üldse on? Kas see on pisike raamat? Ning kas neid tuleb pisikese pastakaga kirjutada?»

«Miniatuurid on lühikesed ja kompaktsed teosed. Tead, päris naljakas on see, et inglise keeles öeldakse novel, aga eesti keeles on seesama asi romaan, mis on pikem teos. Novell on inglise keeles hoopis novella, mis on lühem lugu. Ning siis on anekdoodid, mis inglise keeles on lihtsalt huvitavad lood, aga eesti keeles tähendab see sõna naljakat lugu. Anecdote ja anekdoot, novel ja novellid. Tõlkes on kõik justkui pisut viltu, pea peale pööratud või pahupidi.»