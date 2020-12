VIDEO ⟩ Epp Petrone esitleb laudanurgas pereraamatut «Maal mamma juures»

See raamat on järgmine perelugude sarjas, kus varem on ilmunud «Marta varbad», «Anna hambad», «Leena peenar», «Kurru-Nurru vurrud», «Lennukiga lõunamaale» ja «Meie Eesti».

Raamatus «Anna hambad» on põgusaks tegelaseks mamma, kelle lauda ees ja sees elab umbes kümme kassi. Seekordses loos on mamma aga üks peategelane. Papa on äsja surnud ja vanemad teevad kahele lapsele – 8aastasele Martale ja 5aastasele Annale – ettepaneku, et nad läheksid sel suvel mammale maale seltsi ja appi.

Eppe Petrone, «Maal mamma juures». FOTO: Raamat

Kuidas mamma tegelikult elab? Varem on lapsed seal vaid kiirelt külas käinud. Mismoodi saab mamma juures pesta ja magada ja kust tulevad piim ja munad ja moosid? Kas mammal on ka puhkepäevi ja mis plaan tal suure kapi taguse salamaaga on? Kuidas kõnelda mammaga surmast? Ja miks ei tohi mamma puu otsa ronida, isegi alumise oksa peale mitte?

Tegelasteks on veel nalja armastav Kitseke, tibusid välja hauv Kuri Tädi, hoolitsev kikas Anton, vana kana Hall Haldjas, aga ka kunagi siinsamas laps olnud emme ja kusagil siinsamas ringi hõljuv nähtamatu papa.