Romantiline ajaviitekirjandus, milles on kuhjaga salapära

Lucinda Riley, «Seitse õde: Maia lugu». FOTO: Raamat

1927/2007 Atlantis/Rio de Janeiro/Pariis. Ekstsentriline miljonär adopteerib lühikese vahega 6 imikut ning kasvatab nad üles kui oma tütred. Lapsed saavad nime Plejaadi tähtede ehk Seitsme Õe järgi: Maia, Ally, Star, Cece, Tiggy ja Electra. Nende koduks on Genfi järve kaldal asuv eraldatud häärber Atlantis. Kui teised õed suunduvad suureks sirgudes maailma avastama, siis Maia, vanim, elab ikka veel seal, töötades tõlgina. Kui isa sureb, kogunevad õed koju ja avastavad, et mees on oma tahtel juba maetud. Ta on igaühele jätnud kirja ja sünnipaiga koordinaadid. Maia otsustab kohe enda vihjetest kinni haarata ning oma päritolu välja selgitada. Otsingud viivad ta Brasiiliasse, aega, mil Rio de Janeiros hakati püstitama Lunastaja Kristuse kuju.

Raamat jälgib paralleelselt kahte lugu: Maia seiklusi olevikus ning noort kaunitari Izabelat Rio kuldajastul. Ma ei ole Riost lugenud ega seal käinud ning esmatutvus linnaga oli mõnus. Kirjelduste abil ärkasid tänavad ellu ja lämbet kuumust kujutasin ka ette. Mulle meeldis, kuidas teosesse oli põimitud reaalset ajalugu, kuidas aristokraadid elasid lagunevates majades ja vaatasid uusrikastele ikka ülevalt alla, kuidas kohviistandustega oli võimalik rikastuda ja siis uuesti vaesusesse langeda. Lunastaja Kristuse kujust teadsin muidugi varem ka, aga mitte selle sünnilugu, kuidas kuju tükid Prantsusmaalt laevaga kohale tulid ja milline saladuseloor on tema käte ümber. Huvitav fakt oli ka see, et kuju välispind on kaetud mosaiigiga.

Romaan kohe alguses käima ei läinud. Mul oli raskusi Maiaga sideme loomisega. Koju kogunenud õed ei tundunud üldse lähedased. Nende omavaheline suhtlus oli kuidagi väga emotsioonitu ja kõik suundusid kiirelt oma muude toimetuste juurde tagasi.

Brasiiliasse jõudes läks juba huvitavamaks, aga Maiaga ei suutnud ma ikka sidet luua. Lisaks ei sümpatiseerinud mulle Floriano. Mees toppis aina oma nina Maia asjadesse ja tegelaste vahelist keemiat ei tajunud ma üldse. Tundus veider, et Maia toetus juuri otsides mehele, keda ta äsja esimest korda nägi. Naine oli küll mehe teoseid tõlkinud, kuid eraasjus nad kokku ei puutunud. Mu meelest oleks igati loogiline, et ta oleks suhelnud oma õdedega, kes sarnastel teekondadel oli või ema eest olnud majapidajannaga.