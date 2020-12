VIDEO ESITLUSELT ⟩ Rain Resmeldt valehäbist: see tapab Eesti mehi hullemini kui koroonahirm ja ületöötamine

«Eestis elades märkan ikka ja jälle uskumust või veendumust, ka enda elus tihti just läbi vaikivate hinnangute minu suunal, et mehed ei tohi oma tunnetest rääkida ega neid veel vähem avali üldsegi jagada,» räägib autor. «Seda nähakse ikka veel nõrkuse märgina, millenagi, mis on liiga naiselik. Aga see tapab Eesti mehi hullemini kui koroonahirm ja ületöötamine,» väidab Uusen. «See tapab mehi sisemiselt, meie vaimu ja lootust õigusele ja võimalusele elada iseendana,» selgitab autor.