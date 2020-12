Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum andis välja kogusid tutvustava raamatu

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum on peaaegu saja tegutsemisaasta vältel hoole ja armastusega kogunud unikaalseid museaale, mis aitavad paremini mõista Eesti teatri- ja muusikaelu mõjutanud isikuid, sündmusi ja ühiskondlikke muutusi. On ütlemata selge, et muusika ja teater on Eesti rahvale alati olnud väga tähtsad.