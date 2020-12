Marek Liinev: sõda ja armastus ei erinegi teineteisest, sest mõlemas võib olla kaotajaid ja võitjaid

Armastuses ja sõjas on kõik lubatud

Karli-sarnase loomingulise suhtekiskja jahirituaalid algavad alati manipuleerimisega, millega ta meelitab endale saagi tähelepanu. Kui edev paabulind, lööb ta oma kirevad sabasuled lehvikuna lahti ja ootab, kuni keegi paneb tema võlu tähele ja astub lummatult lähemale. Taoline kiskja on ülimalt veetlev, arvestav ja hooliv, kuid vaid seetõttu, et ta laseb end saagile sellisena paista. Veetlemine on õpitud sotsiaalne strateegia, mille efektiivsust lihvitakse iga järgneva suhtega, kuni see muutub lõpuks lolli- ja töökindlaks.

Marek Liinev, «Suhtekiskjad». FOTO: Jes kirjastus

Enamasti domineerib meelitamises kiskja, kes on oma vilumuse täiustanud äärmuseni ja ei jäta midagi juhuse hooleks. Keeruline on leida tõendeid ohvritest, kes on end väevõimuga kiskjale külge kleepinud, nii et viimane lõpuks leebus ja allus ohvri võludele. Pea alati lähtub initsiatiiv suhte alustamiseks kiskjalt ja saak alistub viimaks sellele survele. Kogu protsess kulgeb näiliselt vabast tahtest, sest selle vältel rakendab suhtekiskja manöövrit nimetusega «armupommitamine» ehk A-pommitamine, mil pommideks on lilled ja meelitused ning relvaks tema petlik loomus.

Kiskjalikud suhted on tänapäeval end teinud laia avalikkuse ees tuntuks, tungides sotsiaalmeediasse ja virtuaalsetesse eneseabiblogidesse. Oma suhteprobleemidele lahenduse otsija põrkab kokku maalähedaste terminitega, mida kasutavad temasarnased lihtsad inimesed – tõelised ellujääjad –, kes on loobunud otsimast headust oma paarilises ning abi nõustajate või psühholoogide kabinettidest. Levinud suhtekäsitlustes kohatav mõiste «armupommitamine» on pärit USA religioosselt seltsilt Unification Church of the United States, mille asutaja ja juht Sun Myung Moon käskis oma jüngritel naerataval näol kiriku sõnumit mööda maailma laiali levitada. Tundub olevat loogiline laotada oma piiritut armastust lähedastele ja sõpradele ning võita seeläbi vastuarmastust, nagu õpetas Dale Carnegie oma vastava nimetusega kuldraamatus «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi».

A-pommitamine on varitseva inimjahi rituaal, millega kiskja meelitab saagi enda lähedusse. Pommitamisele on raske vastu seista, sest kiskja vallutab sihtmärgi samasuguse sihikindluse ja halastamatusega, nagu alistas Hitler Saksamaa naaberriigid «välksõja» tulemusena. Keeruline on jääda külmaks ülevoolavale tähelepanule ja sõbralikkusele, millega kiskja külvab potentsiaalse saagi üle.