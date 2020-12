ELK SOOVITAB ⟩ 5 eesti kirjaniku raamatut, mida koolilastele kingikotti pista

Kadri Lepp, «Salasõnad». FOTO: Raamat

Kadri Lepp

Illustreerinud Kadri Ilves

Kirjastus Tänapäev

2020

Mart ja Siim on head sõbrad, kuigi üks neist elab maal ja teine linnas. Vaheaegadel saab ju ikka koos olla ja siis, kui kumbki oma koolis käib, võib teineteisele kirju saata. Juhul kui midagi eriti salajast öelda tahetakse, võib kasutada salakoodi, mille poisid eelmisel suvel välja mõtlesid. Ühel päeval saabki Mart sõnumi «Must lind akna taga», mis nõuab viivitamatult maale minekut. Nüüd tuleb ainult vanemad nõusse saada, et need ta vanaema juurde viiksid. Seni aga on Mart ärevil. Mis on Siimuga lahti, et ta sõbra ootamatult appi kutsus? Kas Mart saab teda üldse aidata?

«Salasõnad» on Mardist pajatava sarja kolmas osa.

***

Juhani Püttsepp, «On kuu kui kuldne laev». FOTO: Raamat

Juhani Püttsepp

Illustreerinud Gundega Muzikante

Kirjastus Tänapäev

2020

Iga kord, kui Keete vaatab oma lapsepõlvepilti, millel ta oma lemmikmänguasja karu Pätsu süles hoiab, mõtleb ta, milline oleks tema lapsepõlv olnud ilma sõjata. Kindlasti oleks siis tema ema-isa saanud jätkata tööd õpetajatena, kartmata, et punased neid Siberisse küüditaksid. Pere ei oleks pidanud öösiti pommitamise eest varjendisse kiirustama ega nägema armsa kodulinna rususid. Rahuajal oleks ta saanud jääda oma koju kirsipunase maja teisel korrusel ega oleks pidanud võtma ette eluohtlikku merereisi üle Läänemere Rootsi. Milline õnn on tänapäeva lastel kasvada rahuajal, arvab Keete, olles elanud pika elu. Ikka koos Pätsuga, kes on aidanud tal eluraskustega toime tulla.

***

Tiina Laanem, «Kollase Kassi Komando». FOTO: Raamat

Tiina Laanem

Illustreerinud Anna Ring

Kirjastus Pegasus

2020

Sambliku tänava rahvas elab tõelises harmoonias, üksteisega arvestatakse, üksteist hinnatakse ja toetatakse. Kui aga tänavale kolib perekond Tuisk – ema Inna, isa Guido, tõuksipoiss Donald ja tema väikevend Kevin –, hakkavad toimuma kummalised lood. Ühtäkki on tänava vanima elaniku papa Padriku naaritsad puuridest valla päästetud, mõni päev hiljem aga Tammikute pere erepunase Lexuse rehvid katki lõigatud. Viiendas klassis käivad Marta ja Joosep otsustavad kamba kokku ajada ja asjad selgeks teha. Uurimisele lisaks toimub aga nii mõndagi ka laste isiklikus elus.

***

Mika Keränen, «Vanemuise väits». FOTO: Repro

Mika Keränen

Illustreerinud Marja-Liisa Plats

Kirjastus Keropää

2020

Reilikale meeldib isal tööl vastas käia, eriti nüüd, kui isa Eesti Rahva Muuseumis ametisse on asunud. Saab ju Reilika siis näituselt läbi hüpata ja mõne eseme üles joonistada. Ühel päeval märkab ta, et vitriinis olev Vanemuise väits, näituse «Uurali kaja» üks uhkemaid eksponaate, on koopia vastu välja vahetatud. Kui isa ega tema kolleeg ei oska juhtunut kuidagi selgitada, kaasatakse politsei. ERMi direktor aga soovib ka noorte detektiividega kohtuda. Nüüd tuleb tüdrukul Rampsu salaselts taas kokku kutsuda ja juba üheteistkümnes salapärane lugu ära lahendada.

***

Jaanus Vaiksoo, «King nr 40. Salujärve linask». FOTO: Raamat

Jaanus Vaiksoo

Illustreerinud Katrin Kaev

Kirjastus Ärkel

2020

Ühel päeval saab viiendat klassi lõpetav Paul Viies äreva sõnumi Hugo Bachmannilt, Kingamehelt, kelle saladusele poiss mõni aeg tagasi jälile sai. Kokkusaamisele kiirustanud Paul kuuleb, et mehe armastatu, kingapoe imekaunis müüjanna Katja on hakanud kurtma igavuse üle ja tahab, et mees ta kanuumatkale viiks. Kuna aga Hugo pole kunagi matkamas käinud, soovib ta Pauli endale toeks kaasa võtta. Paul on meeleldi nõus, eriti kui ta võib oma parima sõbra Minna kaasa võtta. Kaunil Salujärvel kanuutades hakkab aga lastele silma nii mõndagi kummalist. Kui siis veel Hugo Bachmann ebaõiglaselt röövpüügi eest trahvi saab, otsustab Paul asjasse selgust tuua.

***