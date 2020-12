Peremeditsiini piibel, mis võib olla eesti arstidele oluline tööriist

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli toetusel päevavalgust näinud raamat on osa riiklikust programmist «Eestikeelsed kõrgkooliõpikud». Kui tavaliselt on taoliste suurte õpikute aluseks mõni ingliskeelne originaal või siis on autoreiks Eesti oma teadlased ja õppejõud, siis «Peremeditsiini» puhul on tegemist haruldase koostööga: algselt norrakeelse õpiku «Allmennmedisin» valmimisele aitasid kaasa 6 toimetajat, 69 autorit ja veel 6 abilist; Eesti oludele kohandatud versiooni juures on täiendavate autorite ja toimetajatena olnud ametis 9 Eesti arsti ja arstiteadlast, kaks tõlkijat ning keeletoimetaja.

Norrakeelne üldarstiabi õpik osutus oma ülesehituse ja sisu poolest väga edukaks ka Rootsis ja Taanis ning kuigi neis maades oli algselt kavas kirjutada omakeelne originaalõpik, jõuti üsna pea veendumusele, et ühine Skandinaavia õpik loob aluse ühtsele arusaamale üldarstiabist kui akadeemilisest erialast ning seetõttu on sel suur sümboolne väärtus. Õpiku eestikeelse versiooni algataja ning peatoimetaja, Tartu Ülikooli pere kuivameditsiini professori Ruth Kalda sõnul paelus teda Norra õpiku ülesehitus, kus lisaks sümptomite- ja sündroomipõhisele lähenemisele leidsid käsitlemist paljud teemad, mis samuti on perearsti igapäevase töö lahutamatuks osaks: konsultatsioonioskus, diagnoosimise protsess, perearsti erialane areng, kliiniliste teadmiste piirid jpm. Sellele keskendub peamiselt õpiku esimene osa.

Tegemist pole mitte lihtsalt tõlkeraamatuga, vaid õpikuga, mis on toimetatud vastavaks Eesti oludele, tuginedes Eesti andmetele, Eesti perearstikeskuste töö iseärasusele, traditsioonidele ning juhistele. Kliinilisi probleeme on õpikus käsitletud peamiselt sümptomite ja sündroomide järgi. Üks peremeditsiini eripärasid on see, et patsiendid tulevad vastuvõtule enamasti kaebuste ja probleemidega, mille taga võib olla mitmeid erinevaid haigusi. Nii vaatlebki õpiku teine osa olulisemaid üldsümptomeid.

Ka kõige mahukamas, eri organsüsteemide haigusi käsitlevas kolmandas osas lähtutakse olulisematest kaebustest, mida patsiendid võivad esitada, ning sellele järgnevast diagnostilisest mõttekäigust. Perearsti jaoks on oluline tööriist kaebuste anamnees ning seetõttu on sellele pööratud olulist tähelepanu. Anamneesile järgneb põhjalik objektiivse läbivaatuse ning esmaste analüüside ja uuringute osa.

Kuna perearst ravib nii lapsi, noori täiskasvanuid kui ka eakaid ning sageli on tal side ja koostöö patsientidega mitmete aastakümnete vältel, siis õpiku neljandas osas «Elukulg» kirjeldatakse eri eluetappidega seotud terviseseisundeid ning perearsti rolli nendes (laps ja lapsepõlv, noorukid ja noored täiskasvanud, keskiga, vanadus, elulõpu hool).