GALERII ⟩ Kristi Jõeorg ja Signe Ventsel esitlesid raamatut, mis sütitab naisi tegudele

«Julgus luua muutust» on Eesti esimene inspiratsiooniraamat naistelt naistele, mis sütitab naistele julgust ja tegutsemistahet, et võtta ette elumuutuseid, millest naised on salamisi unistanud, aga mida pole mingil põhjusel söandanud ette võtta. Läbi õpetlike peatükkide, nagu karjäär, ettevõtlus, raha, suhted, vaimne ja füüsiline tervis, tasakaalu leidmine ja kuidas olla julge ennastjuhtiv naine jagavad raamatus väga elumuutvaid lugusid oma teekonnast näiteks Egle Eller-Nabi, Marina Kaljurand, Kaja Kallas, Sandra Raju, Epp Kärsin, Triin Ploompuu, Kristel Kruustük jne.