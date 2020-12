Elu oli laif ⟩ Matti Nykäneni ere põlemine on püütud raamatusse, kust ei jäeta midagi välja

Nykänen oli 177 cm pikk ning kaalus umbes 60 kilo, mis tollal tegi temast täiesti uut laadi suusahüppaja, kuna seni oli arvatud, et hea äratõuke tegemiseks peab suusahüppaja olema end tugevalt lihastesse treeninud. Peagi tekkis Nykänenile võrdlemisi sarnaste mõõtudega sakslasest konkurent Jens Weissflog, kuid praeguseks on väiksemat kasvu suusahüppaja juba üldine standard.

Nykänen oli nii edukas, et pikapeale hakkas ta kartma edu katkemist ning üritas kaotamishirmu tõttu korduvalt võistlustelt põgeneda. Kui ootused ja hirmud oli liiga suured, lõid lained üle pea. Matti Nykänenil oli rida probleeme, millest kindlalt võib loetleda tõsise alkoholismi, ravimisõltuvuse ning ADHD-sündroomi. Kui Nykänen tahtis tunda teiste heakskiitu, käristas ta laia lehena kõigile välja ja sattus korduvalt võlgadesse. Lisaks tiirles tema ümber pidevalt kirev seltskond tegelasi, kes tahtsid tükikest tema kuulsusest või rahast. Matti Nykänen jõudis olla kuus korda abielus viie erineva naisega ning sellele arvule lisandub teadmata suurusjärk põgusamaid seiklusi, millest on raamatus samuti uskumatuid lugusid. Ajakirjanik Marko Lempinen ja Nykäsega koos tuuritanud Jussi Niemi on suutnud kokku panna raamatu «Elu oli laif: Matti Nykänen», kus on olemas nii spordi kui ka sellest väljaspool seisva eluga seotud lood ja juhtumid.