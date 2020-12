Mall Hiiemäe: Tallinna Raekoja platsi jõulupuu olevat maailma vanim väljakukuusk

«Väikeste...» pärimusraamatute sari on varsti juba päris suur, seni on ilmunud «Väike linnuraamat rahvapärimusest» (2016) ja «Väike loomaraamat rahvapärimusest» (2019) ning kalaraamatki on küpsemas. Miks valisid seekord teemaks puud ja põõsad?

Mall Hiiemäe, «Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimusest». FOTO: Raamat

Miks mitte! Inimese ja muu looduse suhte teema – on ülim aeg seda valdkonda täpsemalt tutvustada. Praegusajal arutatakse metsa majandusliku, ökoloogilise, sotsiaalse ja kultuurilise tähenduse üle ning kiputakse neid aspekte üle- või alahindama või lausa vastandama. Kui kõne all on nii väärindamine kui väärtustamine, siis sobiks ka üle vaadata, milline on puu- ja põõsaliikide roll meie eelkäijate loodustunnetuses.

Raamatus on tähelepanu keskmes muistsed uskumused ja arusaamad, animistlike loodushoiuprintsiipide väljakujunemise eeldused, suhtumine hiiepuudesse, üldse puuliikide roll rahvausus. Meie looduslike puu- ja põõsaliikide pärimuslikus pingereas on esikohal kõige tavalisemad metsapuud mänd, kuusk ja kask, kuid pühapuuna kerkivad esile hoopiski pärn ja tamm. Miks see nii on, selgub sissejuhatavast kommentaarist eraldi iga liigi kohta.

Tegid lisaks arhiiviteadete läbitöötamisele ka selle raamatu jaoks väikese küsitluse. Milliseid liike tänapäeval lemmikpuudeks peetakse?

Nimetatud on kaske, mändi, tamme, pärna, ka õunapuud. Minu lemmik on samuti pärn. Huvitav on see, kuidas õuepuu saab kujuneda nagu pereliikmeks, kui temaga kaasneb veel meenutus: on kellegi istutatud, mingi sündmusega seotud.... Raamatust võib leida lugusid, kus õuepuu kuivamist või murdumist võetakse kui saatuse ennet – isegi unes nähakse ja unenägu läheb täide.

Heal lapsel on mitu nime, ja nii ka selle raamatu kangelastel. Kas rohkem nimesid on puudel või põõsastel?

Murdenimetuste poolest on põõsaliigid isegi rikkamad, näiteks kuslapuu on hundi õunapuu, kukemarjapuu, ussipuu, kuusmann ja takispuu. Samas inimene tavatseb põõsaliike ikkagi puude hulka lugeda, öeldes vastavalt kuslapuu, lodjapuu, sarapuu, paakspuu. Eesti piires on kase paralleelnimeks kõiv ja männil pedajas, vana männi kohta öeldakse ka veel hong. Puuliikide nimedest on näiteks kuusk ehk kuus tuntud ka soome-ugri rahvaste seas sama sõnatüvega.

Kuusk ongi praegu väga aktuaalne teema ning advendiaja eel algab meedias ikka jõulukuusehooaeg. Muuhulgas on raamatus lugeda pärimusteade Eesti Rahvaluule Arhiivist 1937. aastast, et üks mees võtnud kord kuivanud kuuseoksa jõulupüha õhtul ja pannud otsa põlema «ja see kuiv oks muutus roheliseks ja selle mälestuseks tehakse nüüd jõulupuud».

Kui vana on jõulupuupärimus?