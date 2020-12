Liis Lass Singapurist: tunnen ennast iga kord väikestviisi kriminaalina, kui erootikaleheküljele satun või salaja nätsupaki avan

Samal põhjusel on siin linnriigis raske tegutseda rattaringlusega tegelevatel idufirmadel, sest rattaid lihtsalt ei tohi suvalistesse kohtadesse jätta. See aga kaotab rattajagamise mõtte ja mugavuse justkui ära. Üks hiina pioneer, kes seda siin ulatuslikult harrastas, värvis linna oma päikesevärvi ratastega põhimõtteliselt kollaseks, aga see ei läinud kuidagi kokku Singapuri korraarmastuse ja hea maitsega. Rattaringlusäri jaoks on nüüd loodud spetsiaalsed parkimiskohad.

Ka põliste singapurlaste suhtumisest on näha, et moraalinormide ja heade tavade järgimist peetakse üksikisiku privaatsusest olulisemaks. Näiteks kukub Singapuris 2013. aastal haledalt läbi eraettevõtte Ashley Madisoni tutvumisportaal, mis propageerib armukeste pidamist. Üldsus leiab koos valitsusega, et selline väga otsene abielurikkumist soosiv sait tuleb keelata ja sellele ligipääs internetis blokeerida. Ühine seisukoht on, et Singapur hoolib traditsioonilistest pereväärtustest ja mõistab hukka moraali avaliku kahjustamise. Jällegi ei küsita selle jaoks kõigi arvamust, sest kindlasti leidub ka neid, kellele oleks meeldinud, et petmine saab justkui järjekordse õigustuse. Vastupidi – riik tegi enamiku toel oma otsuse konkreetselt kuuldavaks. Sellise ühiskonna võlu ongi see, et siin teatakse oma väärtusi ja seda, millises suunas on vaja liikuda, et neid hoida.