Ilmunud on Aino Perviku lapsepõlvemälestustel põhinev miniatuurikogu

«See raamat võiks olla ka mahukas mälestustekogu, mis maalib esile mineviku kaduvuse ja mälu kadumatuse, aegade muutuvuse ja muutumatuse — kuid seesama taju on siin esitatud põgusate sügavalt läbi tunnetatud pilguheitudena kauge lapsepõlve ja nooruse poole,» ütleb raamatu kohta Aare Pilv. «Mida tähendab mäletada, mida tähendab olla elanud pika elu? Liigutav raamat, kus vähe lausudes väljendatakse mõõtmatut.»

Carolina Pihelgase sõnul on tegu üdini lummavate miniatuuridega 1930.–1940. aastate lapsepõlvest, mis on kirja pandud täpselt ja poeetiliselt – sõnade vahel on pinget, õhku, natuke nukrustki.