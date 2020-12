Lugudekoguja Marek Vahula annab välja 1000-leheküljelise raamatu

Raamatusse on kogutud autori lühilooduspalad, kõik elu esimesest poolest kokku kogutud ja kirja pandud. Ligikaudu kaks kolmandikku lugudest on pärit Neerutimaalt ja Lahemaalt, aga ülejäänud ka mujaltki Eestist ning mõned koguni mõnedelt välismatkadelt kaasa võetud.

Igas loos on loodusest leitud hetked-momendid või tarkuseteradki sees. Arvukalt on ka Lahemaa lahedaid giidilugusid ja lugudes otse loomulikult autorit ennastki alati sees. Lugude jahti pidas autor kokku 35 aastat ja kogu saak ongi siinses teoses kõik sees. Sobiv lugemisvara kõigile.

Allee kõrval kahekordses telliskivimajas lugesin ma läbi oma elu esimese raamatu. Selleks oli «Lassie tuleb ikka koju» ja sealt sündiski tahtmine esimese loo järele. Küdev ahi, mis valgust ja sooja tuppa tõi, sai minu kaaslaseks ja iseendalegi ootamatult tõdesin, et esimene väikene lugu ongi nagu sündinud. Ma panin ta kirja ja alles eemale oma maamajja kolimine tõi järgmised lood minu kirjakausta. Lugude jahimehe esimene sünnipäev räägib ise enda eest. Ta räägib tahtmisest loo järele ning sellest, et kulus veel mitu aastat, kuni tõelised lood sündima hakkasid. See kõik oli juba enne jutustavat metsavahti ja kui ta ülevalt mägedest alla mõisapoodi käima hakkas, siis sai minugi lugude jaht uue hoo sisse. Maakodu üksinduses hakkasingi lugudega sõbrustama ja nad ei jätnudki mind enam maha, vaid saatsid mind kolmkümmend viis aastat. Ja lugude jahimehe sünnipäev, mis aegade hämaruses sai esimesena kirja pandud, heidabki valgust sellele mehele, kes ise üheks suureks looks ümber sündis.

Lugusid täis elu esimene pool on lugude endi abil nüüd kirja pandud. Juba enne koolikohustust ja lugusid täis metsavahti panin ma esimesed lühilood kirja ja keegi ei oska öelda, et miks minust lugude koguja sai. Kindlasti oli seal varakult kolama hakanud uitajat sees ja nii sai lugude jahi pikkuseks kolmkümmend viis pikka aastat. Kirjakaustad kapi peal räägivad justkui ise omas keeles. Sellest, et pikk teekond on nüüd seljataha jäänud ja mitu aastat küpsenud otsus lugudega lõpetada, saabuski lõpuks kätte. Lugude kevad ja pikk suvi on jäänud möödanikku ning lõpuks tulin ma ka nende sügise juurest ära, et teisena ja teistmoodi elus edasi minna. Elu teises pooles ma lugusid enam ei jahi ja kirja ei pane. Neid sai elu algusest alates piisavalt palju ja elu neljakümnes sügis kuulutaski neile kuldsete värvidega aastaaega ennast.