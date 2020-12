Carmen Pritson-Tamme: inimene on loodud tunda saama kogemusi, mis arendavad tema sügavat inimhinge

Inimene on loodud tunda saama kogemusi, mis arendavad tema sügavat inimhinge. Need kogemused loovad sulle võimaluse olla sügavam, targem, põhjalikum ja teadlikum. Tihti juhtub meie elus aga selliseid asju, mis ei ole sulle inimesena kuidagi meeldivad. Need on kogemused, mis suruvad meie väärikuse ja tahtejõu maad ligi. Need on kogemused, millest sooviksid pigem mitte rääkida. Mitte meenutada ja mitte iialgi uuesti otsa vaadata. Mis selliste kogemustega juhtub? Need kogemused liiguvad meie rakkude kõige alumistesse kihtidesse ja sealt me neid enam välja ei tõsta. Me surume nad sinna nii kinni, et isegi kui keegi küsiks meilt aastaid hiljem, mis juhtus – me ei mäleta, sest me ei taha mäletada.

Inimene ei saa kahjuks ise neid mälestusi olematuks muuta. Ta ei saa kustutada rakumälu. Tahame või mitte, need mälestused jäävad. Mitte selles ei ole asi, kui valus see sündmus oli, vaid kui palju laseb inimene sellel sündmusel oma elu määratleda. Mis tähenduse oled sellele sündmusele andnud? Rakumälus on võimalik see sündmus ringi mõtestada. Sa saad selle sündmuse enda jaoks uueks luua.

On üsna kerge viis seda teha. Mine hetke, kus sa olla enam ei taha. Mine sinna hetke avatud südamega … ilma mingi valutunde või vihata. Mine sinna tundega, et lähed andestama. Andestus ei ole kunagi seotud teise inimesega. See on seotud sinu tunnetega ja sinu emotsioonidega. Olles jõudnud sinna hetke, vaatle kõrvalt ja ära anna hinnanguid. Ole kohal ja tunne tunnet, mida tundsid tollel hetkel. Pole vaja karta, sest see ei ole enam see tunne. Sinu emotsioon on pealtvaatajana hoopis teine. Mine sinna sisse ja palu oma hingel see tunne, mis sind on jäänud painama, lahti lasta.

Sinu meel hakkab tööle ja sa hakkad võitlema. Ära anna alla. Ole kohal ja lase lahti. Mis tähendab, lase lahti? Lase lahti võitlusest. Lase oma hingel teha tööd sinu emotsioonidega. Lase hingel valida õige emotsioon sellest hetkest, ja kui sa tunned, et oled kohal ja saavutanud tasakaalu … siis andesta. Andesta sellele inimesele, andesta sellele keskkonnale, andesta nendele inimestel, andesta iseendale. Ole võimalikult sügaval südames, et saaksid päriselt andestada.