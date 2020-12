Eesti heliloojate 4000 originaalkäsikirja on nüüd digitaalselt kättesaadavad

Muuseum võttis kasutusele senisest tõhusama digiteerimismeetodi, kasutades arhiivmaterjalide puhul skaneerimise asemel repropinkidel pildistamist. «Uued töövõtted võimaldavad meil kiirendada arhiivmaterjalide digimist ja teha seda parema kvaliteediga. 4000 helilooja käsikirja ei pruugi tunduda esmalt suur arv, kuid arvestades, et see teeb kokku umbes 115 000 lehekülge, on see siiski aasta jagu mitme inimese tööd,» kommenteerib käsikirjade digiprojekti juht, muuseumi peavarahoidja Ann Aaresild.